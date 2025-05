Preocupante caso de bullying: la golpearon brutalmente y la escuela fue cómplice con su silencio

Lo que comenzó como una situación de bullying en el aula terminó en una feroz golpiza que puso en riesgo la vida de Ailín, una adolescente de 14 años. El ataque ocurrió el pasado lunes, cuando la joven salía de la Escuela de Educación Primaria N°46 "Cnel. de Marina Leonardo Rosales", ubicada en Villa Libertad, partido bonaerense de San Martín.

La menor fue interceptada por otra alumna, quien la golpeó brutalmente con piñas, patadas y tirones de pelo. La agresión, lejos de ser detenida, fue registrada en varios videos por otros estudiantes presentes, que optaron por filmar la escena con sus celulares en lugar de intervenir o pedir ayuda, disfrutando de lo que para ellos era un show.

Desde el círculo familiar de la víctima, denuncian que la golpiza pudo haberse evitado; según relataron, Ailín había advertido a la asistente social del colegio sobre el hostigamiento que venía sufriendo. La profesional incluso mantuvo una conversación con la agresora, lo que habría desatado aún más la furia de la atacante, quien llevó la violencia verbal al plano físico.

" Desde hace tres semanas que le vienen haciendo bullying en el colegio . Le dicen de todo, la cargan, la empujan cuando va al baño...", contó Jazmín, madrina y tutora legal de Ailín, en declaraciones a los medios. La mujer también cuestionó duramente la pasividad de las autoridades escolares. "Nadie me llamó para preguntarme si estaba bien o si necesitábamos algo. Esto se tiene que hacer público y se tiene que terminar. Que tomen conciencia de que es una menor y la podrían haber matado de tantos golpes que le dieron en la cabeza", advirtió.

Producto de la agresión —que incluyó al menos 16 golpes y una patada en la cabeza— la adolescente quedó con hematomas visibles en gran parte del cuerpo: " Las disculpas ya no me sirven ahora, quiero que se hagan cargo de lo que le hicieron ", sostuvo Jazmín.

El testimonio de Ailín

La adolescente habló públicamente junto a su madrina y compartió su testimonio con C5N: "Desde hace rato que ella me decía cosas, me amenazaba diciendo que me quería pegar. No sé qué problema tiene conmigo, no la conozco ni a ella ni a su familia, porque es nueva en este colegio. Nunca discutí con ella, directamente me tiene bronca y no entiendo por qué", expresó con angustia.

La victima confesó que aún no se siente capaz de volver al colegio por temor a sufrir una nueva agresión. También aseguró que no se sintió acompañada por el equipo directivo: "Yo le contaba lo que me pasaba a la asistente social. Ella me decía que iban a hacer lo posible para que estuviera bien, pero no hicieron nada ".

El testimonio de Ailín, la adolescente golpeada a la salida del colegio

Tras el ataque, la institución asignó a un preceptor en la puerta para evitar nuevas peleas. Sin embargo, la medida no protege a Ailín, ya que la agresión ocurrió fuera del establecimiento, aunque a pocos metros de su entrada. Según contó la víctima, el director organizó una reunión con padres para hablar sobre bullying y violencia escolar, ya que "también hay otros tipos de peleas entre los chicos".

Al finalizar la reunión, la agresora junto a su madre se acercaron a la madrina de la víctima, y lejos de disculparse continuaron con una actitud violenta: "Las metieron al colegio a las dos, quedaron ahí encerradas como si fuesen víctimas, cuando la única víctima acá es Ailín. Llamaron a dos patrulleros para que yo me retirara del lugar", contó Jazmín, quien aprovechó para hacer la denuncia formal ante la Policía bonaerense.