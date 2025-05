"Solo quiero saber la verdad": una marcha atrás a toda velocidad la dejó sin vida y su familia pide justicia

La madrugada del sábado 27 de abril se tiñó de tragedia en el barrio Amancay de Maquinista Savio. En una esquina cualquiera -Las Rosas y El Chingolo-, donde minutos antes un grupo de adolescentes discutía por un malentendido, la vida de Valentina Studer se apagó de forma brutal. Tenía 17 años, una sonrisa que encendía a sus amigas, y todo por delante. Pero un auto que dio marcha atrás a toda velocidad, con las puertas abiertas y sin mirar atrás, la atropelló y la dejó tirada en el asfalto.

Valentina Studer

Nunca más volvió a abrir los ojos. A una semana del hecho, su familia vive una pesadilla. Nélida Martínez, su madre, ruega por justicia mientras intenta juntar los pedazos de su alma. "Hay una familia destrozada, no jueguen con nuestros sentimientos. Estamos pasando una situación muy triste y difícil", escribió con desesperación en redes sociales. Pide que se aporten videos, testimonios, cualquier indicio que ayude a reconstruir cómo y por qué su hija murió aquella noche.

El conductor del Chevrolet Prisma gris, Lucas Lautaro Ríos, un joven de 19 años que trabaja como chofer de la aplicación DiDi, fue identificado horas más tarde en Benavídez. Está imputado por homicidio culposo. Según los investigadores, Ríos llegó al lugar en medio de una pelea callejera, no pudo avanzar, y decidió retroceder violentamente para escapar del caos. En su huida, golpeó a un joven con una de las puertas abiertas y atropelló a Valentina.

Después, aceleró y se fue. La dejó ahí, tendida en la calle, como si su vida no importara. "Estábamos todos juntos en la esquina cuando el auto nos llevó puestos. Fuimos varios los que llegó a tocar el auto, pero a ella la terminó matando", contó uno de los testigos, con la voz quebrada, al diario Pilar a Diario. El relato estremece. La escena es confusa, desordenada, propia de una noche de jóvenes, adrenalina y gritos. Pero lo cierto es que alguien se fue manejando sin mirar atrás, y una chica quedó sin vida.

El posteo de la madre de la víctima

En un principio, una versión sostenía que Valentina había sido empujada contra el vehículo por otro joven, identificado como Iván, pero esa hipótesis hasta el momento no pudo probarse. Incluso, el señalado se defendió públicamente: "Jamás la empujé y tampoco lo haría", dijo, mientras la investigación continúa sumando testimonios para esclarecer lo ocurrido. El SAME llegó al lugar minutos después y trasladó a Valentina a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Maquinista Savio. Luego fue derivada de urgencia al Hospital Provincial Enrique Erill, en Escobar. Peleó por su vida, pero murió a las 4.30 de la mañana del domingo. Su cuerpo no resistió los golpes.

La familia de Valentina Studer pide testigos

Su nombre quedó marcado para siempre en esa esquina sin semáforos ni cámaras, donde hoy una familia prende velas y deja flores. Dicen que no hay dolor más insoportable que enterrar a un hijo. "Pido por favor a quien tenga cualquier tipo de video o pruebas de lo que haya pasado, agradezco que me manden al privado o se acerquen a la comisaría", suplicó la mamá de la víctima. Mientras tanto, la causa avanza en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 de Escobar. Pero en paralelo crece la necesidad de memoria, justicia y respuestas. "Solo quiero saber la verdad", insiste Nélida y exige que la muerte de su hija no quede impune.