Rugbiers franceses acusados por "violación grupal" caminan libremente mientras la denunciante dijo: "Me mataron en vida"

En Argentina, la justicia es patriarcal y se mueve según el poder y los intereses de los acusados. El caso de los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Araudou acusados de "violación grupal" hacia una mujer mendocina de 39 años, es un claro ejemplo.

Jegou y Araudou no solo fueron beneficiados con prisión domiciliaria a pocas semanas de denunciado el hecho sino que ahora gozan de total libertad para moverse dentro del país.

Oscar Jégou y Hugo Araudou en Ezeiza

Si bien la justicia mendocina dispuso que se quedaran en un domicilio de esa provincia los franceses decidieron volar hasta Buenos Aires donde los espera Rodrigo Roncero, jugador de Los Pumas que les dio asilo convirtiéndose así en un cómplice de la violencia machista que sufrió la denunciante.

Ella por su parte, padece de dolores corporales y tiene graves problemas de salud mental a raíz de lo que sucedió aquella noche tras acceder a la invitación de Araudou para ir al Hotel Diplomatic. Aunque ella decidió ir con el jugador de rugby, nunca dio consentimiento para tener relaciones sexuales con ambos; de hecho, alega que no estaba en plena conciencia mientras todo sucedía en aquella infernal habitación.

La carta que hizo circular la denunciante

La denunciante debía presentarse el viernes 23 de agosto pero alegó que no podía asistir por "problemas de salud"; esa noche intentó quitarse la vida pero milagrosamente, su papá llegó en el momento justo para salvarla.

Es así que debía presentarse el martes 27 pero no logró hacerlo tras el intento de suicidio. Sin embargo, envió una carta a la Fiscalía donde cuenta la verdad sobre su intimidad mientras espera que se haga justicia: "Por creer en la Justicia, me animé a denunciar pero hoy sufro un apriete psicológico que jamás imaginé, me sacaron las ganas de vivir", empezó.

Rodrigo Roncero, jugador de Los Pumas

Además, apuntó directamente contra el gobernador mendocino y contra Rafael Cúneo Libarona, abogado de los franceses: "Si hoy yo paso a un plano espiritual desde (Alfredo) Cornejo, Cúneo Libarona puedan dormir tranquilos mirando a la cara a su esposa, hijas y nietas", dijo y siguió: "Me arruinaron la vida, manejando a la prensa despiadadamente con una condena social en mi contra. Gracias Ministerio Público Fiscal. Gracias, me mataron en vida".

Ahora, la Fiscalía decidió que la audiencia clave donde se dará el peritaje psicológico, será durante el viernes 30 de agosto. Mientras tanto, Oscar Jegou y Hugo Araudou están campantes en la casa del jugador de Los Pumas Rodrigo Roncero, que también los ayudó a resguardarse en un domicilio en Mendoza.