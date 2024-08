"No podemos asegurar encontrar a Loan": apareció una remera y huellas en el naranjal a 76 días de la desaparición

A 76 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio después de almorzar en la casa de su abuela junto a 14 adultos y otros cinco chicos en el paraje El Algarrobal, poco y nada se sabe del paradero del menor. Incluso, la jueza Cristina Penzo tuvo el coraje de afirmar que a esta altura de la investigación no puede asegurar "encontrar a Loan con vida o en determinadas condiciones", ya que eso sería ponerle "un saco muy pesado".

La mamá de Loan le pidió a Laudelina "que diga la verdad"

Lo llamativo del testimonio de la magistrada, es que al final de su declaración señaló que van a seguir poniendo "lo mejor". "Nosotros vamos a poner lo mejor sin dudas, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida o encontrarlo en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado", sostuvo en diálogo con un medio de Corrientes. A 76 días de la desaparición del pequeño, Penzo también habló sobre posibles relaciones con alguno de los apuntados y expresó: "Como juzgado negamos cualquier tipo de acuerdo o negociación con alguno de los grupo que mencionaron".

Durante su testimonio, la jueza también remarcó que "todo lo que se está cuidando dentro del proceso creo que incomoda y molesta", y sobre la búsqueda del nene, ratificó que "es permanente y constante en todo el mundo y en el país". "En eso también destacó la colaboración que hemos tenido de todos los funcionarios magistrados del país e internacional", agradeció. Mientras esto ocurría, el caso sumó nuevas novedades durante los últimos días: durante una sesión en cámara Gesell, se reveló que uno de los menores que estuvo en el naranjal habría sido influenciado por Laudelina, la tía de Loan, para que no revelara todo lo sucedido aquel 13 de junio.

De acuerdo con las fuentes con acceso al caso, en una de las grabaciones de su declaración, se escucha a Laudelina interferir y decirle al niño que no proporcione más información cuando el menor "quiso romper ese pacto de silencio y contar algo más". Este incidente ocurrió durante las primeras declaraciones de los niños, cuando Laudelina aún no estaba detenida en relación con la desaparición de su sobrino. "Laudelina se mete y les pide que no hablen", detallaron en Crónica TV.

Por otro lado, durante un operativo en el naranjal, se halló una remera con manchas de sangre, dos bolsas de arpillera y un balde con posibles rastros de sangre en la zona donde Loan fue visto por última vez. La remera, que pertenece a un adulto, es blanca con franjas negras y tiene el logo de Nike. Los investigadores solicitaron un análisis para comparar si la sangre encontrada en la prenda coincide con el ADN de Loan, con el fin de determinar si la persona que la usaba está vinculada con la desaparición.

Por otra parte, una de las bolsas de arpilleras tenía en su interior alimento balanceado para animales con la inscripción "Alberto Pietro concentración línea bovino". Además, dentro de la misma se encontró una segunda bolsa con manchas rojas, que se sospecha podrían ser de sangre, por lo que también será analizada para determinar si corresponde o no al menor desaparecido. A pesar de todo esto, son muchas las fuentes que advierten que estas nuevas "Pruebas" podrían haber sido implantadas.

De hecho resulta curioso que a más de dos meses de la desaparición de Loan también fue hallada una huella de pie humano en el barro cerca del naranjal. La marca corresponde a una persona adulta y se investiga el tipo de calzado que pudo dejarla. Todos estos datos se producen cuando ya pasaron 76 días de la desaparición de Loan, quien fue visto por última vez en un almuerzo junto a su padre en la casa de su abuela Catalina. Los rastrillajes desde ese entonces lo hicieron desde la Policía correntina, pasando por Policía Federal y Gendarmería Nacional y nada de esto se había encontrado, o al menos no había trascendido.

Implicados en el Caso Loan

Hasta el momento, el caso está en manos de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con siete detenidos (el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez, su pareja la ex funcionaria municipal de 9 de Julio María Victoria Caillava, el comisario Walter Maciel, el tío de Loan Antonio Benítez, su esposa Laudelina Peña, Daniel "Fierrito" Ramírez y su pareja Mónica Millapi). En tanto, el ex policía Francisco Méndez, señalado como el "informante" de Maciel, fue liberado hace unas semanas, pero sigue vinculado a la causa.