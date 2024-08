La denuncia contra Marley: "Me drogaba y sometía a prácticas sexuales no consensuadas, entre otras perversiones"

Adrián Alfredo Molina tiene 44 años, vive en Miami, Estados Unidos, y viajó a la Argentina para presentar una denuncia contra Alejandro Wiebe, conocido como Marley, acusándolo de corrupción de menores. En la denuncia, el hombre alega que cuando tenía 17 años, el conductor de Telefe lo manipuló y coaccionó para mantener una relación sexual que duró tres años. Incluso, afirmó que Marley le proporcionaba drogas y lo sometía a prácticas sexuales no consensuadas, incluyendo el uso de juguetes sexuales y la ingestión de sustancias ilegales como poppers: "Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie".

La denuncia contra Marley

Según relató Molina, a mediados de la década del '90 conoció a Marley a través de Internet. Por meses se comunicaron y llegaron a tenerse mucha confianza a pesar de que la diferencia de edad era de 10 años. El denunciante destacó que durante ese tiempo, se distanció de su familia y amigos, y su vida se vio profundamente afectada. También dijo que fue "manipulado" por el conductor. "Asumí el rol de su protector, pero en realidad fue él quien tomó ventaja de mí e influyó en mi anormal desarrollo psicosexual. Proponía juegos sexuales, con la utilización de juguetes y me obligó a ingerir ciertas drogas, vendando mis ojos, entre otras perversiones", denunció.

En su presentación, Molina detalló que el "abuso y sometimiento" lo llevó a mudarse a Miami para escapar de la situación: "Yo nunca había usado drogas. En una ocasión en la planta alta de su casa, Alejandro Wiebe colocó en mi nariz una sustancia ilegal que se Ilama poppers. La sustancia ingresó a mis fosas nasales, me hizo hervir la cabeza, la nariz, la garganta, los ojos, esto pasó mientras el intentaba convencerme de tener sexo en la bañera/jacuzzi. Me sentí tan mal que me descompuse, y mareado perdí el equilibrio y la conciencia. Lo único que recuerdo antes de perder conciencia es él tratando de levantar mi cuerpo de la bañera y luego recuerdo estar en su cama".

Marley estrenó Survivor

A pesar de haberse alejado, menciona que Marley seguía visitándolo en Miami y que su relación continuó, aunque Molina ya era mayor de edad en ese momento. De hecho, le atribuyó su diagnóstico de depresión clínica y estrés postraumático a la experiencia que vivió con el conductor. "Buscaba mostrarse en relaciones heterosexuales con personas del ambiente. Tenía obsesión por tener hijos, quería buscar una relación con una mujer para que le diera hijos. A cambio de mi silencio y complacencia me regalaba entradas para conciertos y eventos del espectáculo, pero siempre me hacía sentir culpable con su manipulación y destrato", aseguró.

En el escrito, el denunciante afirmó haberse sentido "usado" y "sucio" por todo lo que Marley le había hecho. "Le dije que no soportaba más, ya que era una relación abusiva emocionalmente, en ese momento me dolía más quedarme que irme lejos, ya que no veía la corrupción que pesaba sobre mí, sino el dolor de no ser reconocido en la relación que teníamos. Él me consiguió un boleto de avión para irme a vivir a Estados Unidos, a cambio de que nunca cuenta esto que me hizo, aunque aparecía cada tanto mandándome mensajes, como ser en mis cumpleaños. Si él me hubiera pedido, yo me quedaba, pero eso no sucedió", reza en otro fragmento de la denuncia.

Marley

De acuerdo al relato de Molina, Marley quería que se fuese porque "ya había cumplido el ciclo de ser su juguete y era una forma de preservarse que yo esté lejos". "Si bien yo me fui lejos, Marley viajaba cada tanto a Miami, donde nos veíamos y nos frecuentábamos con una suerte de amigos con derecho. Yo ahí ya era mayor de edad. Todo siguió igual, yo no podía ver ni darme cuenta de lo que hacía sobre mí, de sus abusos, sus corrupciones, ya que tardé muchos años en darme cuenta de lo que era una relación, de lo que era un encuentro sexual normal, cosa que con él nunca tuve", manifestó y agregó: "Aún sigo afectado por esta depresión y tengo síntomas de estrés post traumático severo, lo que es común en víctimas de abuso, sufriendo de consecuencias psicológicas por la conducta aquí denunciada".

Marley condujo los Martín Fierro sistemáticamente por varios años hasta que estallaron los casos de abuso sexual

El denunciante también relató Marley se presentó bajo un alias en internet y ocultó su verdadera identidad cuando se conocieron. Durante meses, mantuvieron una comunicación por correo electrónico antes de conocerse en persona, momento en el cual comenzó la manipulación y coerción sexual. "Cuando se hizo público el año pasado que una persona denunció a Marley se me cayó el mundo encima, todo este trauma y emociones volvió a invadirme y ya siendo un hombre grande dedicado a ayudar a personas afectadas por el trauma, entendí que era mi responsabilidad evitar que esto ocurra a otras personas", sentenció.

El relato del denunciante

A mediados de la década del '90, mi padre adquirió una computadora la cual me introdujo al mundo de la navegación en las páginas web. En esas cosas a principios del año 96 con 17 años conocí a una persona que se identificó con un alias el cual utilizaba el correo electrónico (da una dirección de correo electrónico que tiene varias letras) ocultando su verdadera identidad, manifestando que se parecía al actor Hugh Grant con lo cual por un par de meses tuve comunicación solo por esa vía, comenzando con una relación de carácter amistosa donde me interrogaba por mi vida, mis cosas, le comentaba sobre mi familia, entre muchas otras, a quien llegué a confiar cosas que nadie sabía.

Para ese momento no tenía definida mi orientación sexual. Esta persona es casi diez años mayor que yo, quien por un tiempo logró mi amistad, me enviaba correos electrónicos diariamente, incluso en sus viajes al exterior. Esa comunicación a diario duró un par de meses. Sin nunca habernos visto ni escucharnos la voz en ese momento no se usaba intercambiar fotos.

En una ocasión me dijo que se parecía al conductor televisivo Marley, generando la duda si era o no. Si bien no lo afirmó me había contado que trabajaba en una compañía de producción de espectáculos, ello fue después de un tiempo de comunicación y antes de conocernos. Al cabo de un tiempo me citó en una esquina de la zona de Palermo donde nos conocimos personalmente, para ese entonces él ya se había transformado en un amigo, en alguien de confianza y la única persona que sabía todo de mi vida.

En esa ocasión me subí a su automóvil en el área de la avenida Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa de la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

Durante ese trayecto intentó agarrarme de la mano, lo cual rechacé. En ese primer encuentro en su casa trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué, lo cual me dio mucha vergüenza y culpa. Después de habernos conocido personalmente nos comunicábamos a diario por chat y me hacía sentir culpable porque lo había rechazado.

Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie. Yo era un adolescente muy introvertido, tímido, que tenía solo una amiga a quien conté estas confidencias.