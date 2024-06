Sabag Montiel sobre el intento de femi-magnicidio: "Yo quería matar a Cristina"

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo son los tres detenidos por la causa del atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la jornada del 26 de junio empezaron las audiencias del juicio que se lleva adelante y Sabag Montiel es el más complicado, acusado de ser el autor material del intento de femi-magnicidio.

Por su parte Brenda Uriarte, ex pareja de Montiel y Carrizo están tras las rejas y acusado de la coautoría de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego, aunque Carrizo está implicado como partícipe secundario.

Montiel, Carrizo, Uriarte

Sabag Montiel llegó a la audiencia con actitud altanera, muy seguro de sí mismo y en todos sus cabales. De hecho, llevó un provocador cartel que escribió tal vez improvisadamente en un cuaderno que decía: "Me tienen secuestrado".

Cuando le tocó declarar, Sabag Montiel explicó que quería cometer el atentado contra la ex vicepresidenta peronista porque: "Llegó a la Argentina la inflación y yo en lo personal, me sentí humillado de haber sido una persona que tenía un buen pasar económico a ser un vendedor de copitos", dijo.

En esa misma línea y en otro punto de la declaración, explicó el móvil del atentado: "Se me tildó de sicario, psicópata, de estar relacionado con el grupo Revolución Federal a quien no conozco, o que yo recibí dinero y de no tener en cuenta de una motivación personal y no de interés. Por intereses y no por valores me parece desestimarme o poner en un lugar a una persona en el cual no la tiene".

Y agregó: "Creo que es un acto de justicia y no fue un acto en el que traté de favorecerme económicamente. Tiene una connotación más profunda, más ética, y más comprometida con el bien social que otra cosa".

Secuencia del atentado contra Cristina

María Fernanda López Puleiro, abogada representante de Sabag Montiel querrá demostrar la "imputabilidad" de su cliente al momento del hecho, pero la declaración del implicado es tan clara que se ve difícil la coartada de la defensora.

Tan claro fue Sabag Montiel que hasta sorprendió con su declaración cuando respondió la pregunta de la fiscal Gabriela Baigún: "Decidimos realizar el atentado. Matar a Cristina", dijo refiriéndose a su ex pareja Brenda Uriarte.

Sabag Montiel sentado en el banquillo de los acusados

En esa misma línea y corregido por haber usado el plural para referirse como autor material junto a su novia, reculó y contestó: "Corrección, yo la quería matar y ella quería que muera pero ella en ningún momento dijo 'preferiría hacerlo yo'".

Sabag Montiel también expresó: "Si bien lo dijo en los chats, yo nunca le planteé o le ordené que lo haga", dijo el implicado y agregó: "Nunca le di el arma diciendo 'hacelo vos, yo no puedo hacerlo'".

Brenda Uriarte

Fernando Sabag Montiel contó qué rol jugaron con Brenda Uriarte para pergeñar el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner: "Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe".

Sobre el momento específico del ataque, contó: "Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar. Estaba a 30 centímetros".

Sabag Montiel con el arma con la que cometió el atentado

Sobre lo que pasó después de que la bala no saliera, Fernando Sabag Montiel, sentado en el banquillo de los acusados confirmó: "Esa iba a ser la primera vez que iba a matar a una persona. Todo pasa muy rápido, debe ser como un reflejo del cerebro que se desconecta. Cuando me agarran los manifestantes, los que me sacan son la gente seguridad de Cristina. Uno me propina un golpe que casi me saca el ojo. Y les decía `yo soy de ustedes`, lo dije para que no me peguen".