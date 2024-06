La mamá de Loan contó las últimas palabras que le dijo su hijo el día de la desaparición: "Yo quiero..."

El mundo y la vida de María Noguera, se detuvo el 13 de junio cuando la llamaron para comunicarle que su hijo de cinco años Loan Peña, se había perdido en el campo al que había ido de paseo al campo junto a su padre José Mariano Peña.

El niño nacido en Corrientes lleva 13 días sin aparecer y al momento hay seis personas detenidas, entre ellas Carlos Pérez, retirado de la Armada hace siete años que intentó suicidarse al grito de "si caigo yo, caen todos" y su esposa María Victoria Caillava funcionaria libertaria. Ambos están complicadísimos porque se los acusa de ser parte de una red de trata de personas.

María Victoria Caillava, la ex empleada municipal de 9 de Julio imputada por el secuestro de Loan

Los días pasan y todavía se investiga a Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi, Daniel Ramírez y el comisario de la localidad de 9 de Julio -donde desapareció Loan- Walter Maciel.

Las indagatorias no tuvieron resultados favorables y hay mucho silencio con respecto a las novedades de los declarantes. En este contexto es que María contó cómo va llevando el día a día sin su hijo: "Estamos todos destrozados, tanto yo como el papá".

El comisario Walter Maciel, comisario implicado en la desaparición de Loan Danilo Peña

Sin embargo, lo novedoso es que María se despertó con una sensación de esperanza: "Tengo un pálpito de que tiene que aparecer, hoy. Ya no se aguanta más, 13 días... no puede ser que Loan esté desaparecido hace 13 días", dijo y siguió: "Hoy estoy hablando porque estoy con fuerza por mi pálpito de que hoy va a aparecer".

Dolida y apesadumbrada, la mamá de Loan rogó: "Los que lo tienen que lo entreguen acá en la puerta de mi casa, que no le hagan nada. Así como lo llevaron que lo entreguen, vivo, salvo, sanito. Me levanté hoy con el presentimiento de que va a estar Loan conmigo", dijo contundente.

María Noguera y José Peña, padres del Loan

Sin embargo, contó ante las cámaras de C5N que no es nada fácil vivir en esa situación: "No sé de dónde saco la fuerza. Por ahí me caigo, tengo una angustia, el ruido de Loan que me falta, adentro no puedo estar, no puedo hacer nada", contó amargamente.

Ante la consulta de cómo es Loan, María lo describió como un niño "muy vivo" y, considerando ese aspecto de la personalidad de su hijo, confesó que es muy raro que Loan solo "se haya perdido": " Se sabía defender. En la parte donde dicen que se perdió en el monte no va a estar, él no se perdió . Si él estaba perdido iba a gritar, pero cuando lo llamábamos no lo escuchábamos, todo silencio", explicó con un débil hilo de voz.

Loan lleva desaparecido 13 días

María contó también cómo era su intimidad y las mañanas con Loan: "Siempre se levanta temprano, 5 y media ya estaba haciendo ruido. El papá se levanta seis y media para ir al trabajo y él se levanta, va atrás de él, le dice 'papi te preparo tu mate', echa la yerba en el basurero en la cocina y lo ayuda", aseguró y agregó: "Después sale el papá y él se queda conmigo, nos quedamos adentro porque no lo quiero sacar temprano por el frío. Después viene a jugar con mi nietito".

Sobre el fatídico día de la desaparición, María contó cuáles fueron las últimas palabras uqe dijo Loan antes de irse al campo con su papá: " Era un día de fiesta, el papá dijo 'hoy no trabaja mi compañero, me voy a ir al campo'. Él escuchó y dijo 'me quiero ir con vos'. Me pidió permiso y se fue, contentamente ".

Loan

Y, sobre ese día, contó cómo reaccionó al enterarse de la desaparición de su hijo Loan: "De los que estaban ahí, alguien tiene que saber cómo estaba Loan ese día, qué estaban haciendo, dónde estaban. Más no puedo decir, yo no estaba, a mí me llamaron a las cuatro de la tarde para decirme que mi hijo estaba desaparecido", expresó contundente y contó: "Fuimos en moto, me bajé en la mitad del camino. Empecé a llamarlo pero no se escuchó en ningún momento su grito, su llanto".