Saquearon e incendiaron al casa de una joven que estafó a decenas de vecinos

"Voy a responder por cada uno de sus pagos les pido disculpas y no metan a gente que no tiene nada que ver" con esta frase terminó una nueva historia de estafas piramidales. Este es el caso de Antonella Rocha que con 22 años aseguraba hacer crecer ahorros a un 50% con cero esfuerzos; la situación "se le fue de las manos", no pudo seguir pagando y sus vecinos decidieron saquear su casa.

Rocha, que vive en Ensenada vivió la aberrante situación de ver cómo la casa de su abuela era saqueada e incendiada por decenas de vecinos que fueron estafados por ella que con un comunicado dejó ver que no pudo sostener la pirámide: "Se me fue la situación de las manos no di abasto haciendo yo sola los pagos" dijo y visibilizó que no trabajaba sola sino que con ella había varias personas: "Creí que contratando más gente iba a poder agilizar las cosas pero por más datos que anoten no llegaban a preparar los pagos, si no se hubieran bloqueado las cuentas todo sería más rápido".

Momentos de saqueo en la casa de Antonella Rocha

Antonella confesó: "Mis asistentes me prestaron sus cuentas para poder avanzar con sus pagos y lo único que logré es que se bloqueen las de ellas también", contundente terminó: "Apenas pueda vuelvo a comunicarme", sin embargo de la plata de los vecinos nada se sabe.

El caso empezó con una publicación desde el Instagram de Antonella que fue fichado por Martín Slobodian, secretario de Seguridad de Ensenada. La investigación empezó con celeridad y se investigó con un equipo que se abrió una cuenta falsa para poder interactuar con la dueña de la pirámide.

Así quedó la casa de Antonella Rocha

La respuesta del equipo de Antonella contestó rápidamente cómo era el modus operandis: "Usamos tu plata para invertir en diferentes cosas, va a diferentes destinos. Nosotros hacemos 5 veces más de lo que vos invertís, a vos te damos el doble y nosotros nos quedamos con el resto. El pago es 100% seguro y los hago únicamente yo".

No hubo más que certezas, según contó Slobodian: "Al principio notamos que devolvía el dinero", confirmó pero luego contó que desde noviembre empezó a "estirar" los pagos: "Ahí nos dimos cuenta de que la implicada estaba comenzando a configurar la estafa piramidal"; el funcionario explicó cómo funcionan: "Sabemos que ella no lo inventó, que este tipo de estafas son más viejas que el sol. Lo que hacen es conseguir gente que invierta, para poder devolver con un interés. Cuando suman varias voluntades, levantan y se van, dejando un tendal de víctimas".

Así quedó la casa de Antonella Rocha

Desde ese momento se inició una demanda por "averiguación de ilícito" que se llevó adelante en la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Económicos, con sede en Berazategui.

La bomba estalló cuando varios vecinos de Ensenada la denunciaron también porque no les llegaba el dinero a sus respectivas cuentas. La estafa había comenzado y la pirámide implosionó: Antonella no era solventemente capaz como para depositar las grandes cantidades de dinero que se habían acumulado... es que no solo prometía el 50% del crecimiento del dinero sino que sorteaba hasta motocicletas desde su cuenta de Instagram.

La mentira tiene patas cortas

Ante la desesperación y bronca de sentirse estafados, decenas de vecinos decidieron llegar en malón para destruir todo lo que estuviera al alcance de sus manos: desde muebles, colchones, heladera hasta el inodoro y ropa interior que estaba en el lugar; los vecinos alegaron que más que una venganza era un "resarcimiento" por todo el dinero perdido.

Medio de prueba

Se supo que Antonella estuvo demorada por algunas horas, pero no quedó detenida. La investigación seguirá su curso y luego tendrán intervención la justicia, con la pirámide habría juntado 7 millones de pesos.

La causa está en el Gabinete de Delitos Económicos y llegó también a la UFI N°8 de La Plata, a cargo de Martín Almirón.