"Perdón por mentir": Laudelina se quebró y apuntó contra el abogado vinculado al gobernador Valdés

El misterio de la desaparición del niño de cuatro años Loan Danilo Peña, el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, continúa vigente, aun con siete detenidos imputados por sustracción de menores y la convocatoria a declarar ante la Justicia del senador provincial Diego Pellegrini, señalado por Macarena Peña como alguien que estuvo presente cuando fueron pedirles que den el falso testimonio del accidente vehicular en el que habría muerto.

La convocatoria al político vinculado al gobernador provincial Gustavo Valdés, fue solicitada de manera "urgente" por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, lo que implicaría que en las próximas 48 horas debería presentarse a declarar. Esto fue a partir de la señalización que hizo de él la hija de Laudelina Peña, la tía de Loan que también cayó en falso testimonio al inventar un presunto accidente vehicular protagonizado por el ex marino Carlos Pérez y la ex funcionaria María Victoria Caillava.

Macarena, hija de Laudelina Peña.

"Me baso en la forma en la que me llevaron a declarar. Me sentí indefensa. Me fui sola. No tuve el asesoramiento de nadie. Nos cambiaron de vehículo. Y ahí se subió un señor que yo quiero identificar. Para mí se trata de un senador de Corrientes. En el camino hacemos un cambio, y yo lo quiero reconocer", había advertido Macarena, una vez quebrada del falso testimonio al que la habrían incitado junto a su madre.

"Puedo decir el nombre y apellido. Pero no estoy del todo segura. Lo tengo que ver personalmente. Por foto es Diego Pellegrini. Estoy 90 por ciento segura. Nos amenazaron y nos dijeron que nos iban a dar una casa. Mi mamá le dio los detalles de la casa que queríamos, por temor", aseguró en su declaración. "Puedo reconocerle la voz también. Mi mamá también lo puede reconocer. No puedo hablar con ella. Me va a apoyar porque es la verdad. Es muy grave toda la situación. Dos policías no nos pueden cuidar en este momento", sostuvo.

María Victoria Caillava y Carlos Pérez, imputados por la desaparición de Loan, negaron la declaración de Laudelina

El falso testimonio de Laudelina estuvo en el ojo de la tormenta en la declaración que comenzó este lunes y terminó ya el martes. " Yo no tuve nada que ver con el accidente. Fue tema del abogado que vino a mi casa. Perdón por mentir", pidió la tía de Loan ante la Justicia y apuntó directamente contra José Codazzi, su ex abogado de Laudelina y de estrecho vínculo con el gobernador de Corrientes.

Durante la noche de ayer, Laudelina dijo que para ella a Loan se "lo llevaron". "No sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran con las tres personas mayores que estaba", dijo al ser indagada por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo y contó que cobró 50 mil pesos por inventar la versión del accidente.

Al mismo tiempo, la magistrada imputó de forma oficial a las siete personas que se encuentran detenidas. Lo hizo por el delito de sustracción de menores, en un despacho oficial donde expuso la responsabilidad de cada uno en el caso. Estos son, además de Laudelina, Caillava y Pérez, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en 9 de Julio, Corrientes.

Según la elaboración judicial, Pérez y Caillava se encargaron de captar al niño desaparecido el 13 de junio cerca de las 15. El secuestro en sí se habría hecho en las cercanías de la casa de Catalina Peña, abuela paterna de Loan, que se ubica en Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.

Benítez, Ramírez y Millapi habrían sido quienes ayudaron al matrimonio en el secuestro. Estos habrían alejado a Loan de su papá y lo habrían llevado a 600 metros de donde vivía, en donde estaban los ya famosos naranjales desde donde desapareció. El ex comisario Maciel entró en escena, de acuerdo a la acusación, desde ese día hasta el 21 de junio, con el fin de alterar la carga probatoria vigente.

Además, habría entorpecido la investigación cuando sacó la zapatilla llena de barro que era de Loan y que encontró Laudelina, pero que habían plantado para desviar la atención. Todos estos imputados son coautores penalmente responsables "prima facie" por el delito de sustracción de un menor de 10 años. A su vez, esto no los excluye de que se descubran nuevos delitos. Un ejemplo de esto son Maciel y Caillava, quienes también quedaron imputados en concurso real con el delito de amenazas.