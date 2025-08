Violencia, escándalo y renuncia: grabaron a un candidato a concejal de LLA en Lobos golpeando a su ex pareja

Por segunda vez en menos de un mes, La Libertad Avanza quedó envuelta en una gravísima denuncia por violencia de género. Esta vez, el protagonista fue Maximiliano Cobas, candidato a concejal por el espacio de Javier Milei en el municipio bonaerense de Lobos, quien fue captado en video mientras agredía brutalmente a su ex pareja frente a los hijos menores de ella. La escena, estremecedora, preocupante y repudiable no sólo dejó al descubierto la violencia machista con la que se maneja el candidato libertario, sino también la fragilidad de los filtros éticos de un partido que dice sostener la "libertad" como bandera.

En las imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales, Cobas, de 46 años, aparece intentando ingresar a la fuerza a la casa de su ex pareja. Tal y como se puede ver en las brutales y violentas imágenes, la mujer, de 37, resiste desde adentro mientras él empuja la puerta. En cuestión de segundos, el libertario logra forzarla, la zamarrea, la empuja y la tira al piso. En medio de los gritos, una de las hijas sale hacia la calle. Cobas la sigue. La cámara continúa grabando desde el interior: se escucha el caos, la desesperación, los llantos. En el cierre del video, la mujer regresa al interior del hogar, despeinada, en shock, y apaga el teléfono.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en una vivienda de la calle Soldado Azcárate al 1100, pero se viralizó con gran velocidad en las redes sociales este jueves, cuando se dio a conocer las brutales imágenes del ataque. La víctima llamó a la policía y un móvil de la Comisaría Primera de Lobos se hizo presente. Cobas fue trasladado a la seccional en calidad de imputado y la mujer recibió atención médica del SAME por lesiones visibles. Según la Justicia, presentaba un golpe en el pómulo derecho. La causa, caratulada como "lesiones leves agravadas por el vínculo y violación de domicilio en concurso ideal", quedó a cargo de la UFIJ N°1 de Saladillo.

Se dictaron medidas de protección para la víctima. La difusión del video dejó sin margen a La Libertad Avanza. A menos de 24 horas del estallido del caso, el espacio emitió un comunicado informando la "renuncia voluntaria e indeclinable" de Cobas a su candidatura. El texto, firmado por la seccional de LLA en Lobos y avalado por la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, y Sebastián Pareja -armador bonaerense del espacio- intenta sostener un discurso ético: "La Libertad Avanza sostiene los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada (...) y exigimos a nuestros integrantes un compromiso ético con el principio de no agresión".

La frase, repetida como mantra por los dirigentes libertarios, choca con la realidad: otra figura del espacio político involucrada en un episodio de violencia de género. Otra vez, una reacción tardía, que parece más un control de daños que una política de prevención. La semana pasada, el concejal salteño Pablo López -también de La Libertad Avanza- fue denunciado penalmente por pedir sexo oral a cambio de devolver parte del salario retenido a una trabajadora. El caso llegó al Concejo Deliberante, donde se rechazó su renuncia y se activó una comisión de juicio político. La denuncia incluye cargos por extorsión sexual, violencia de género y retención indebida de haberes.

El concejal se negó a comparecer ante sus pares. La acumulación de casos en un mismo espacio político revela una alarmante falta de controles, protocolos o, al menos, un compromiso serio con la prevención de este tipo de conductas. En lugar de institucionalizar políticas contra la violencia de género, la respuesta libertaria parece limitarse al cinismo del "nos despegamos cuando ya no queda otra". Cobas no fue detenido. Fue imputado, notificado y liberado. No pasará ni un solo día preso. A pesar de haber agredido a su ex pareja físicamente, frente a testigos menores de edad, y de haber violado su domicilio, seguirá caminando libre.

Su renuncia -voluntaria, según el comunicado- no es una muestra de arrepentimiento ni una sanción política real. Es apenas una estrategia de contención. Detrás de las consignas de libertad y orden, la Libertad Avanza acumula escándalos que muestran una cara mucho más oscura: una fuerza política que, con un discurso antipolítico, ha habilitado el ascenso de figuras con antecedentes o conductas profundamente repudiables, sin control ni depuración.

Y cuando todo explota, apela a comunicados fríos, impersonales, sin una sola palabra dedicada a las víctimas. El próximo 7 de septiembre, los vecinos de Lobos votarán para renovar ocho bancas en el Concejo Deliberante. El nombre de Maximiliano Cobas ya no estará en la boleta, pero el daño ya está hecho. Otro caso más que obliga a preguntarse: ¿cuántos Cobas o López hay hoy ocupando cargos públicos sin haber sido aún expuestos? ¿Cuánto falta para que un nuevo escándalo vuelva a estallar?