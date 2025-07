Drama en Palermo: una pareja cayó del Puente Pacífico y está en gravísimo estado

La mañana porteña se vio sacudida por una escena de conmoción y tragedia. Una pareja, de entre 30 y 35 años, cayó desde el Puente Pacífico -ubicado en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe, en pleno barrio de Palermo- y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Fernández con heridas gravísimas. Las circunstancias del hecho todavía se investigan, pero el diagnóstico preliminar no deja lugar a dudas: ambos presentan politraumatismos severos y su estado es crítico.

Los primeros reportes llegaron minutos después de las 7.30, cuando varias llamadas alertaron al 107 sobre dos personas que se habían precipitado al vacío desde el puente ferroviario. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) activó un operativo de respuesta inmediato con motos médicas, patrullas y ambulancias de distintas bases de la zona. En cuestión de minutos, los cuerpos de la pareja -un hombre y una mujer- fueron hallados sobre el pavimento, con evidentes lesiones de extrema gravedad.

Alberto Crescenti, titular del SAME, fue contundente al describir la escena en diálogo con Argenzuela: "Tuvimos una alerta, entraron varias llamadas que se habían arrojado dos personas del Puente Pacífico. Una de sexo masculino, otra de sexo femenino. Después comprobamos entre treinta y cinco y veinticinco años. Caen al pavimento con traumatismos graves de tórax y traumatismos graves de cráneo las dos. En este momento están en tomografía computada, su pronóstico reservado. Están muy graves".

Una pareja cayó desde el Puente Pacífico en pleno Palermo

La pareja fue trasladada por unidades del SAME con escolta policial al Hospital Fernández, donde ingresaron directamente al área de diagnóstico por imágenes para evaluar el alcance de las lesiones. Según trascendió, ambos se encontraban inconscientes al momento del traslado. En paralelo, efectivos de la Comisaría Vecinal 14B y dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para asegurar la escena y ordenar el tránsito, que quedó reducido a un solo carril en dirección al centro. La presencia de los cuerpos sobre el asfalto y el despliegue de rescatistas paralizó por momentos la circulación en una de las intersecciones más transitadas de la Ciudad.

Las causas de la caída todavía no están claras. "Es muy probable que estuvieran caminando por las vías, pero esperemos las pericias judiciales y policiales, porque nadie entiende bien qué pasó. Cuando llegaron los equipos, a los dos, tres minutos, no se entendía. No descartemos un intento de suicidio, pero seamos prudentes", agregó Crescenti, dejando abierta la posibilidad de que se haya tratado de un hecho intencional.

El puente en cuestión pertenece al ramal ferroviario San Martín y está delimitado por cercos bajos que, aunque de difícil acceso, no impiden el paso de personas. Por eso, las hipótesis van desde un posible accidente hasta una decisión desesperada tomada en conjunto. La Fiscalía porteña ya trabaja en el caso y ordenó una serie de peritajes para determinar cómo y por qué estas dos personas terminaron cayendo desde varios metros de altura al asfalto.