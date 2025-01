Trágico último adiós para una madre y su hija adolescente que murieron atropelladas: el conductor corría picadas

La Justicia de Rosario espera el alta de Agustín López, el joven de 20 años que en una picada chocó y mató a las cordobesas Tania Daniela Gandolfi, de 41, y su hija adolescente Agustina Magalí García, de 16, para procesarlo por doble homicidio simple con dolo eventual, en el hecho en el que iba a 120 kilómetros por hora en un espacio donde la máxima es de 60. Además, se confirmó que circulaba sin registro, luego de que se lo quitaran por un test de alcoholemia positivo.

La imputación a cargo de la fiscal Mariana Brunotto, que prevé una pena de prisión que puede ir desde los ocho a los 25 años, podrá realizarse sólo cuando el victimario salga de alta del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde permanece internado con custodia policial con traumatismos de tórax y en la región lumbar. Los comprobación de los hechos por diferentes medios, consiguieron que ya esté el suficiente material como para avanzar en términos judiciales.

Tania Daniela Gandolfi, de 41 años, y su hija adolescente Agustina Magalí García, de 16, perdieron la vida tras una picada mortal en Rosario.

En ese sentido, el vocero de prensa de Fiscalía, Sebastián Carranza, confirmó a la alta velocidad que venía el vehículo conducido por López. " Transitaba a más de 120 kilómetros por hora en una zona donde el máximo es de 60 ", reveló. "La calificación de homicidio simple con dolo eventual es una política que tiene la Agencia de Siniestralidad Vial de la Fiscalía de Rosario, que ya se ha aplicado en otros casos con similares características", aclaró después.

El funcionario también se refirió a la posibilidad de que todo haya sido parte de una picada con una moto que pasó a gran velocidad y que ya registraron en la pesquisa de videos de la zona que hicieron, aunque esto no signifique una comprobación. "Si estaba corriendo una picada o no con una moto, no está corroborado. Es todo materia de investigación y si se puede llegar a determinar fehacientemente que estaban realizando una prueba de velocidad, la fiscal actuará con los pasos procesales correspondientes", explicó el vocero.

Así quedó el auto que mató a Tania Daniela Gandolfi y a su hija Agustina Magalí García

Al mismo tiempo, se comprobó que López contaba con muchas infracciones y antecedentes negativos como conductor, con una de ellas que destaca por encima del rostro: su licencia de conducir había sido retirada por manejar bajo los efectos del alcohol. " Fue un acto criminal ", fue la definición del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale.

El accidente que protagonizó el martes por la noche López fue terrible e impactó a muchos de los presentes, como a Federico, el testigo que describió la reacción de Diego Alberto García de 45 años, el papá de la familia que arruinó, que salió ileso de la situación. "Fue impresionante, vino el padre de la chica a pegarle al conductor del vehículo y le gritaba que lo había dejado sin hija . Todavía me tiembla la voz cuando me acuerdo", soltó el hombre.

Así quedó el auto de Agustín López, luego de matar a Tania Daniela Gandolfi, de 41, y su hija adolescente Agustina Magalí García, de 16.

Segundos antes, el Peugeot 206 que manejaba el detenido perdió el control en la zona de la Costanera, se subió a la vereda y terminó con la vida de las dos personas que circulaban con total normalidad a la altura del cruce de las avenidas Heelwright y Presidente Roca. Además, dañó a Victoria, la hermana menor de sólo seis años.

El recuerdo de la directora de su escuela

Alejandra Fontanellas Brito, directora del Instituto Provincial de Educación Media y Técnica (IPEMyT) 357 de barrio Smata, habló con Telenoche y aseguró que lo sucedido representa "una pérdida terrible". Además, confirmó que como institución se preparan para poder abordar el duelo entre sus compañeros.

La docente describió a la adolescente como "muy colaboradora", además de "buena compañera" y "muy crítica y muy responsable". También señaló que había sido escolta de la bandera de ceremonias y que "tenía una vida muy activa".

Agustina Magalí García tenía 16 años y murió luego de que Agustín López perdiera el control de su auto tras una picada

"Toda la comunidad está conmovida", reconoció. Desde la escuela harán trabajos junto a los jóvenes, especialmente los de la división de ella, para trabajar la pérdida y procesarla de la mejor manera, con el objetivo de que sus compañeros tomen consciencia de lo que pasó.