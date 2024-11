Una de relatos salvajes: casi atropella a un peatón, lo escracharon e intentó agredirlo con un fierro

Desde su estreno allá por el lejano año 2014, Relatos salvajes se convirtió en una película de culto incluso, elogiada y hasta recomendada por las más grandes estrellas de Hollywood como es el caso de la actriz Erin Moriarty, quien interpretó a la superheroína Starlight en la serie de Amazon Prime The Boys. Pero este film es alabado por lo risueños y reales que son las breves historias que relata.

Y es que muchas veces la realidad suele superar a la ficción cuando alguien "normal y corriente", como cualquier "hijo de vecino", termina explotando como un volcán y destruyendo todo a su paso (justificada o injustificadamente). "Se le soltó la cadena", solían decir en el barrio. En Argentina hay muchos "Bombita" -el sobrenombre del personaje de Ricardo Darín en Relatos salvajes- en estado de letargo, esperando por explotar.

Este, por ejemplo, es el caso del conductor de un automóvil que amenazó con un fierro a un peatón al que casi atropella tras pasar un semáforo en rojo en el barrio porteño de Flores. La secuencia tuvo lugar en el cruce de las calles Coronel Ramón Falcón y Rivera Indarte cuando un hombre, identificado como Sebastián, grabó con su celular al conductor que una cuadra antes casi lo embiste tras cruzar de manera imprudente: "No viste el semáforo, ¿no? Casi me pasas por arriba".

El navegador no soporta este contenido.

En tono irónico, el acusado saludó a la cámara en reiteradas oportunidades mientras la víctima insistía en su accionar, pero la situación se tornó aún más tensa cuando grabó la patente del auto y golpeó la parte trasera, lo que generó que el conductor estacione metros más adelante. "Pegale de vuelta al auto, pegale de vuelta al auto, pegale de vuelta al auto", expresó con enojo el automovilista, quien se bajó de su auto con un fierro. "Está todo filmado. Casi me pisas y me corriste con un fierro, chabón", manifestó la víctima, a lo que el agresor respondió: "¡Denunciame, estúpido!".

Sebastián habló con TN en el lugar de los hechos y contó cómo se desencadenó el suceso: "Crucé, el semáforo seguía en rojo y vengo con la suerte de encontrármelo en la esquina. Voy y le hablo, que es lo que se ve en el video. Le digo 'pasaste el semáforo en rojo, no me viste'. Fue una pequeña discusión. Y me fui del lugar. De un momento a otro, veo que el auto se estaciona cerca mío y el hombre me viene a buscar con un fierro. Viene a pegarme. Decía que le había pegado en el auto. Y la realidad es que, después de casi atropellarme, me volvió a tirar el auto encima diciendo que se quería ir, que había mucho tránsito y le estaban tocando la bocina".

Amenazó con un fierro a un peatón al que casi atropella

Según explicó, no podía creer que el automovilista se bajara a buscarlo. "Me pareció mucho muy grave. No sé cuál es esa reacción. Parece incluso premeditado. El fierro que tenía era para cambiar los pernos de la rueda y me quería pegar en la cabeza. Es por eso que yo me corrí para cubrirme. Me intentó pegar por lo menos una vez y terminó pegándole a un poste. La verdad es que fue una situación muy violenta. Lo terminaron agarrándolo unos vecinos", cerró.