Misterio en Bahía Blanca: investigan la muerte de un chico de 19 años dentro de un buque de la Prefectura

El cuerpo de un joven de 19 años fue encontrado dentro del guardacostas GC 27 Prefecto Fique, perteneciente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), amarrado en el puerto de Ingeniero White, lo que provocó la inmediata intervención de la Justicia federal de Bahía Blanca que busca por estas horas esclarecer el hecho. El hallazgo se produjo en una baulera de la embarcación, lo que generó innumerables hipótesis y mantiene en vilo a las autoridades.

Hallaron muerto a un hombre dentro de un buque de la Prefectura

El cuerpo fue descubierto el martes, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Según informaron fuentes oficiales, las cámaras de seguridad del puerto captaron imágenes del chico ingresando el jueves anterior a un semirrígido ubicado sobre el guardacostas. Sin embargo, se desconoce el motivo de su presencia en el lugar. El cadáver fue retirado por la Policía Federal Argentina (PFA), ya que, al tratarse de una embarcación de la Prefectura, los efectivos de esa fuerza están impedidos de participar en el procedimiento. De esta manera, los restos de la víctima fueron trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.

Las autoridades esperan el informe de estos estudios que serán clave para determinar las causas del deceso y a partir de ahí, comenzar a esclarecer el hecho, La Fiscalía Federal N.º 1 de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, quedó a cargo de la investigando el caso y por estas horas baraja diversas hipótesis, entre ellas la de que el joven podría haber sido víctima de un homicidio, una muerte accidental o de causas naturales. Pese a esto, fuentes cercanas al caso indicaron que la evidencia preliminar sugiere un accidente: se especula que muchacho podría haber quedado atrapado en una bodega del buque, lo que habría provocado su asfixia.

De todas formas, el caso se está manejando bajo un completo y estricto hermetismo. Para ser claros, por ahora el fiscal y las autoridades a cargo de la investigación se negaron a revelar la identidad de la víctima. De hecho, hasta ahora no sólo no se ha revelado oficialmente el nombre del joven fallecido, sino que tampoco sus iniciales. Los trabajadores de la Prefectura asignados al guardacostas aseguraron no conocer al joven ni comprender cómo llegó al lugar. Cabe destacar que el GC 27 Prefecto Fique es uno de los cinco patrulleros marítimos de la Prefectura, usualmente dedicado a tareas de vigilancia en zonas de interés nacional.

La autopsia del cuerpo será determinante para avanzar en la causa y aclarar si se trató de un accidente o si hay indicios de criminalidad. Asimismo, las autoridades continúan analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad en busca de más detalles sobre los movimientos del joven antes de su muerte. El caso generó gran conmoción y consternación, tanto en Bahía Blanca como dentro de la Prefectura Naval, ya que la aparición de un cuerpo en una embarcación de la institución es un hecho inusual. Por ahora, el silencio y la cautela marcan la investigación, mientras se intenta arrojar luz sobre este trágico y misterioso suceso.