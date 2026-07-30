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Se pusieron el moño

Unos presos de un penal mendocino salieron en un streaming y terminaron trasladados a una cárcel de máxima seguridad

Los detenidos revelaron su ubicación ante un intercambio con el influencer Valentín Melo.

30 Julio de 2026 18:06
Así informaron sobre el traslado de los cinco detenidos que aparecieron en un streaming desde una cárcel de Mendoza.
Así informaron sobre el traslado de los cinco detenidos que aparecieron en un streaming desde una cárcel de Mendoza.

El Servicio Penitenciario de Mendoza secuestró cinco teléfonos celulares del Módulo 8B del Complejo Penitenciario N°2 San Felipe, luego de investigar a los cinco detenidos que aparecieron en un streaming del influencer Valentín Melo y revelaron la localización en la que se encontraban y que tenía dispositivos móviles en su poder, algo que la ley argentina no permite. El grupo fue trasladado a la cárcel de Cacheuta, de "muy alto perfil", según revelaron las autoridades.

"¿Ustedes son de España, no?", le preguntó de manera irónica Melo, al comunicarse en vivo por la plataforma con los cinco detenidos a través de la aplicación OmeTV, que conecta por videollamada a desconocidos de todo el planeta. "No, somos de Mendoza, pa", contestaron indignados. "Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe", agregó otro de los presos, en el error fatal que derivó en su traslado.

"¿Están en un penal? Parece que están en Noruega", siguió el streamer en la dinámica "descansera" típica de los segmentos como este, en el que se burlan de quienes los atienden. "No, es una cárcel", reafirmó otro de los detenidos, luego del error de su compañero que terminó con cinco celulares secuestrados en el pabellón que compartían.

Luego de la indignación que generó la viralización de la llamada, la ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus, mostró en una publicación en sus redes sociales que los detenidos eran trasladados y dejó una advertencia que publicó en su cuenta de X (ex Twitter): "No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario. Eso supone controles, requisas, sanciones y decisiones".

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"Supone asumir el costo de ordenar un sistema en el que, durante los últimos años, se habilitó judicialmente el ingreso de miles de teléfonos celulares a las cárceles. Desde diciembre de 2023 dijimos que esa etapa se terminaba. Implementamos un sistema único de control de ingresos, incorporamos nueva tecnología y fortalecimos las requisas", recordó la funcionaria en la publicación, y en relación a una normativa que impulsó el también mendocino, el ex ministro de Defensa Luis Petri.

El posteo estuvo acompañado de imágenes de los detenidos en el momento del traslado y la información de que serían redirigidos al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP) de Cacheuta, "donde rige un régimen estricto de control". "Vamos a seguir avanzando. Porque en Mendoza la cárcel es para cumplir la condena. Quien incumple las reglas pierde beneficios y asume las consecuencias", concluyó Rus.

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