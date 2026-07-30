Más jóvenes terminan la secundaria, pero la desigualdad y fuerte brecha social siguen marcando el futuro educativo

El 74,6% de los jóvenes argentinos de entre 19 y 24 años logró completar la escuela secundaria en 2024, según un informe de la organización Argentinos por la Educación. Si bien el dato representa una mejora de 12,7 puntos porcentuales respecto de 2014, el país se ubica quinto entre nueve naciones de América Latina y continúa mostrando una marcada desigualdad según el nivel de ingresos.

El 74,6% de los jóvenes terminó la secundaria

El relevamiento, elaborado junto a especialistas de FLACSO, indica que Argentina quedó detrás de Perú (92%), Chile (91,5%), Ecuador (79,7%) y Colombia (78,3%), aunque por encima de Brasil, Paraguay, México y Uruguay. El estudio advierte que las posibilidades de terminar la secundaria siguen fuertemente condicionadas por la situación económica de los hogares.

Mientras el 92% de los jóvenes del quintil de mayores ingresos finalizó sus estudios, esa cifra cae al 59,6% entre los sectores de menores recursos, una brecha de 32,4 puntos porcentuales. Aunque la diferencia se redujo en la última década, continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema educativo. El informe también revela que las mujeres presentan mayores niveles de terminalidad que los varones: el 78,8% de las jóvenes completó la secundaria, frente al 70,7% de los hombres.

El 74,6% de los jóvenes terminó la secundaria

Los autores destacaron que Argentina mejoró sus indicadores en los últimos diez años, pero advirtieron que el origen socioeconómico sigue siendo un factor determinante para finalizar la escuela. En ese sentido, recomendaron fortalecer políticas de becas, tutorías y acompañamiento para los estudiantes más vulnerables, con el objetivo de reducir las desigualdades y mejorar la permanencia en el sistema educativo.