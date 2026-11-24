El reloj legislativo corre y, con él, crece la preocupación por el futuro de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. El proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero sigue sin ser debatido en el Senado. Si no se trata antes del 30 de noviembre, perderá estado parlamentario y la discusión deberá volver a empezar.

En medio de esa cuenta regresiva, la Conferencia Episcopal Argentina publicó este lunes 23 de noviembre una carta abierta dirigida a los senadores. Los obispos expresaron su "profunda preocupación ante el avance de esta problemática social" y reclamaron que el Congreso no deje vencer una iniciativa destinada a proteger, en particular, a niños, adolescentes y jóvenes.

Qué falta para que se trate la Ley de Ludopatía

La carta invoca el impacto de las apuestas en las familias y en las vidas de quienes desarrollan una adicción. "Desde hace tiempo venimos advirtiendo, junto con numerosos sectores de nuestra sociedad, las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio ", señalaron.

El mensaje de la Iglesia pone presión sobre el Senado justo antes de la sesión prevista para este jueves 26 de noviembre, en la que se acordó tratar el tema. La advertencia es que el debate no se reduzca a una postergación más ni a una maniobra que lleve el proyecto de vuelta a Diputados sin tiempo para completar su recorrido antes de fin de mes.

En nombre de la Comisión Ejecutiva del @EpiscopadoArg, compartimos la carta abierta dirigida a los miembros del Senado de la Nación en relación con el proyecto de ley sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Mediante este pronunciamiento, los obispos argentinos expresan su profunda preocupación ante el avance de esta problemática social y advierten sobre la inminente pérdida de estado parlamentario de la norma. #Comunicación #CEA https://t.co/B6QHzuPPDb — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) November 23, 2026

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", reclamaron los obispos. Y remarcaron: "La protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando, ni quedar atrapada en dilaciones que terminen frustrando una respuesta legislativa necesaria. La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta".

La presión eclesiástica se suma a la de otros sectores que piden establecer reglas para las plataformas de apuestas y limitar la exposición de menores; mientras tando, desde La Libertad Avanza alegan que partes del proyecto por considerar demasiado restrictivas algunas medidas, entre ellas las vinculadas con la publicidad . La posibilidad de que se propongan cambios y la iniciativa vuelva a la Cámara baja alimenta la incertidumbre: si no alcanza a tratarse dentro del plazo, el debate podría quedar fuera de la agenda parlamentaria y reiniciarse desde cero.

Qué falta para que se trate la Ley de Ludopatía

"No dejen morir este proyecto de ley", pidieron desde la Iglesia. "Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes. Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias", afirmaron. El llamado cierra con una referencia al papa León XIV: "Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad. Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece".

Qué puede pasar antes del 30 de noviembre

El Senado tiene previsto debatir la iniciativa el jueves 26. Si la aprueba con cambios, el proyecto deberá regresar a Diputados y el tiempo para completar el trámite antes del vencimiento será mínimo. Si no se trata antes del 30 de noviembre, perderá estado parlamentario: no quedará prohibido volver a discutir la ludopatía, pero el proyecto actual ya no podrá avanzar y será necesario iniciar otra vez el proceso legislativo.

La carta episcopal intenta convertir esa fecha límite en algo más que un tecnicismo del Congreso. "Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias", advierten los obispos. El jueves, el Senado tendrá que decidir si transforma el reclamo en debate y votación o deja que el plazo expire.