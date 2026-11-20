El dueño de un supermercado chino ubicado en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, fue detenido acusado de abusar sexualmente de un nene de 11 años que había ingresado al comercio para comprar un helado. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y provocó una fuerte reacción de los vecinos, quienes intentaron agredir al comerciante.

El hecho ocurrió el jueves, cuando el menor entró al supermercado y se acercó al sector de las cajas. Según muestran las imágenes de seguridad, el hombre se aproximó al chico, primero le acarició el hombro y después le dio una palmada en la cola.

El dueño de un supermercado chino fue detenido acusado de abusar sexualmente de un nene de 11 años

Lejos de terminar allí, la situación continuó cuando el comerciante se apartó y el nene permaneció unos instantes frente a la caja. Luego, el menor regresó a buscar otro helado y, cuando volvió para abonarlo, el acusado se acercó nuevamente y apoyó su cuerpo contra el chico.

Finalmente, el nene pagó su compra y se retiró del establecimiento. Durante toda la secuencia, no se registró la intervención de otros empleados ni de clientes que pudieran advertir lo que estaba sucediendo.

La situación salió a la luz cuando el menor regresó a su casa y le contó a su mamá lo que había vivido. Daiana, la madre del chico, relató ante los medios cómo se enteró del episodio y la reacción que tuvo al escuchar a su hijo: "El regresa y me dice; 'mamá vamos para allá porque el chino me tocó la cola'", relató la mujer, todavía conmocionada por lo ocurrido.

Tras escuchar el testimonio del nene, la madre se dirigió inmediatamente al supermercado para enfrentar al acusado. La noticia comenzó a circular entre los vecinos del barrio, que se acercaron al lugar, mientras también se hacía presente personal policial: "Me vine rápido para acá y empezaron a venir todos los vecino y la policía. Me dan ganas de matarlo con mis propias manos", expresó Daiana, indignada por lo que había sucedido.

Además, la mujer aseguró que, cuando increparon al comerciante por su comportamiento, este intentó minimizar la situación y pidió disculpas. Sin embargo, su actitud no hizo más que aumentar el enojo de la familia: "Se hacía el tonto, es un degenerado, quiero que es este preso y no salga nunca más", manifestó la madre, quien exigió que el acusado permanezca detenido.

Pero la denuncia del nene de 11 años no habría sido un caso aislado. En medio de la conmoción que generó el episodio, otros vecinos aseguraron que habría más víctimas del comerciante, entre ellas otros chicos y una joven que también denunciaron haber sido manoseados por el dueño del supermercado.

Estas acusaciones provocaron todavía más indignación entre los habitantes de la zona, que comenzaron a concentrarse frente al establecimiento para reclamar justicia.

El detenido acusado de abuso sexual en Benavídez

La tensión escaló después de que los padres del menor realizaran la denuncia. Se produjeron incidentes, destrozos en el comercio e intentos de agresión contra el acusado, por lo que los efectivos policiales debieron intervenir para controlar la situación y evitar que el hombre fuera linchado por los vecinos.

Finalmente, el dueño del supermercado quedó detenido y a disposición de la Justicia, imputado por el delito de abuso sexual simple.