El gobierno de Javier Milei evitó acompañar una iniciativa internacional destinada a prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. La decisión ubicó al país entre apenas siete Estados que no respaldaron el documento, aprobado por una mayoría abrumadora de 175 votos. En términos porcentuales, el 96,15% de los votos emitidos fueron favorables, el 3,30% correspondió a abstenciones y apenas el 0,55% fue negativo.

La Argentina volvió a quedar en una posición minoritaria en Naciones Unidas al abstenerse de votar una resolución que busca intensificar los esfuerzos internacionales para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La decisión se tomó el martes 17 de noviembre, durante una sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

La delegación argentina actuó en concordancia con Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún. El único país que votó expresamente en contra fue Somalia. La delegación nacional, además, no solicitó la palabra para explicar públicamente su decisión durante la sesión.

La votación

La postura del Gobierno coincidió con la de Washington. Desde la Cancillería argentina sostuvieron que la abstención no significa desconocer ni relativizar la violencia contra las mujeres, sino expresar desacuerdos con determinados contenidos del documento, al que consideran atravesado por conceptos ideológicos controvertidos.

La resolución fue impulsada por Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España y Suecia.

QUÉ ESTABLECE EL DOCUMENTO

La iniciativa, denominada Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, propone una serie de compromisos para los Estados miembros. Entre sus principales puntos se destacan:

Prevención de la violencia: fortalecer las políticas públicas, las leyes y los mecanismos institucionales para evitar agresiones contra mujeres y niñas. Violencia digital: combatir el acoso, las amenazas, la intimidación, la difamación y otras formas de agresión que se producen mediante plataformas tecnológicas y redes sociales. Protección de las víctimas: mejorar los mecanismos de asistencia, protección y acceso a la justicia para quienes sufren violencia. Derechos humanos: garantizar los derechos fundamentales de mujeres y niñas, sin discriminación. Salud sexual y reproductiva: incorporar garantías relacionadas con la atención y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Responsabilidad de los Estados: promover leyes, programas de prevención y acciones coordinadas para combatir todas las manifestaciones de violencia de género.

Uno de los aspectos que generó controversia durante las negociaciones fue la inclusión de referencias a la salud sexual y reproductiva y al aborto seguro. Estados Unidos expresó públicamente su desacuerdo con esos conceptos y sostuvo que no existe una obligación internacional de financiar o facilitar el aborto.

También se discutió una enmienda que pretendía condicionar la aplicación de la resolución al respeto de las legislaciones nacionales y de los valores religiosos, éticos y culturales de cada país. Esa propuesta no prosperó: la moción para impedir su tratamiento obtuvo 68 votos favorables, 54 negativos y 30 abstenciones.

UNA DECISIÓN QUE REPERCUTE EN EL MUNDO

La abstención argentina vuelve a poner en discusión el rumbo de la política exterior del gobierno de Javier Milei y su coincidencia con Estados Unidos en votaciones relacionadas con derechos humanos, género y políticas internacionales.

Javier Milei

Aunque el Gobierno sostiene que su desacuerdo está relacionado con determinados términos del documento y no con la condena de la violencia, el resultado político es concreto: Argentina quedó fuera del respaldo explícito de una resolución que reunió a 175 países para fortalecer la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

La diferencia no es menor. En una votación donde prácticamente la totalidad de los Estados participantes respaldó la iniciativa, la Argentina eligió no acompañarla. La resolución fue aprobada en la Tercera Comisión de la Asamblea General. Su aprobación formal definitiva por el plenario de la Asamblea está prevista para una instancia posterior.