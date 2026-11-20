Cristian "Pity" Álvarez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, cometido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que encontró al músico penalmente responsable del crimen.

Los magistrados determinaron que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego. Sin embargo, decidieron absolverlo de la acusación por portación de arma.

Condenaron a Pity Álvarez a 12 años de prisión por homicidio

Durante el proceso, la defensa del cantante había solicitado que se le permitiera acceder a salidas laborales, pero el Tribunal rechazó el pedido. De esta manera, Álvarez no contará con ese beneficio y deberá cumplir la pena bajo las condiciones establecidas por la Justicia.

No obstante, el músico no comenzará a cumplir inmediatamente la prisión domiciliaria , ya que actualmente se encuentra bajo una medida de internación involuntaria dispuesta por la Justicia civil.

La internación involuntaria fue establecida por un período de 90 días, que finalizará en febrero de 2027. Una vez que concluya ese plazo, el cantante deberá comenzar a cumplir su condena de 12 años bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

🚨 Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria: la palabra de su abogado 📺 Mirá #CortaPorLozano ahora en Telefe https://t.co/k43o77gRlr — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) November 20, 2026

Por el momento, Álvarez permanece alojado en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar. Su internación fue ordenada luego de que los profesionales encargados de evaluarlo advirtieran que representaba un riesgo tanto para sí mismo como para terceros.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la resolución judicial fue la extensión de la pena. Los jueces impusieron una condena superior a la que había solicitado la querella, representada por el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando.

Durante el proceso, los representantes de la familia de la víctima habían pedido una pena de 11 años y dos meses de prisión, mientras que finalmente el Tribunal resolvió fijarla en 12 años.

Álvarez permanece alojado en la clínica psiquiátrica Solar Colonial

Tras conocerse el fallo, Burlando se pronunció públicamente y manifestó su conformidad con la decisión de los magistrados: "Me pareció correcto lo que decidió el Tribunal", expresó ante los medios.

De esta manera, a más de ocho años del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, la causa contra Pity Álvarez llegó a una sentencia condenatoria, aunque el músico continuará internado hasta que finalice la medida dispuesta por la Justicia civil.