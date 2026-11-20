El Senado convirtió esta noche por unanimidad ley el proyecto de Discapacidad, que réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre, y que habían sido rechazado el año pasado por el Gobierno Nacional.

A un año de haber rechazado la ley de emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios de la ley de emergencia que había vetado el año pasado, y luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad. La iniciativa fue aprobado por los 71 legisladores que estaban presentes.

El proyecto, denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.

De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.

La votación fue unánime

Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

El Congreso amaneció vallado para recibir a personas con discapacidad

Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que esta ley "es un acuerdo social y un acuerdo político" y dijo que las prestaciones "son mas adecuadas que se habían votado en las emergencias y en los parches". Reconoció las situaciones difíciles atravesadas durante estos dos años, "las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas", y remarcó que la nueva ley "reconoce esa realidad y establece un marco de mayor certeza".

"Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa" agregó. Agregó que la diferencia con la emergencia se está "votando una ley donde se establece de donde saldrán los fondos" solventar estas prestaciones.







