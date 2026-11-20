Es palpable, es visible: movilizarse en transporte público es una odisea que dificulta la vida de todos. Tanto los datos oficiales del Gobierno como los sectoriales confirman una tendencia indiscutible: desde que asumió Javier Milei, el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ofrece menos servicios y con menor frecuencia, tanto en trenes como en colectivos.

Según las estadísticas operativas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que refleja el colega Rodrigo Núñez en El Destape, entre enero y septiembre de 2026 la red ferroviaria metropolitana corrió 472.551 trenes, contra 520.600 en el mismo período de 2023. Son 48.049 servicios menos, una caída del 9,2%: unos 176 trenes menos por día.

La baja no fue un hecho puntual. Se repitió los nueve meses del año, con caídas de entre el 4,4% (junio) y el 15,7% (febrero). Además, se fue profundizando año a año: 520.600 trenes en 2023, 512.621 en 2024, 507.372 en 2025 y 472.551 en 2026, siempre en el período enero-septiembre. Se trata del nivel más bajo desde 2021, en plena pandemia.

El dato clave son los trenes programados, que cayeron todavía más: un 12,2%, o 69.456 servicios menos. La reducción de frecuencias está en el diseño de los horarios; no es solo consecuencia de imprevistos.

Cae el uso de colectivos, trenes y subtes en el AMBA

Por eso algunos indicadores aparecen "mejor": al medirse en una grilla más chica, el cumplimiento de la programación subió del 91,3% al 94,4%, y la regularidad del 72,3% al 79,6%. Y aun así, la puntualidad sigue 15 puntos por debajo del 95% que exigen los contratos de concesión.

En el análisis focalizado, siete de las ocho líneas metropolitanas corren hoy menos trenes que en 2023.

En el ramal Once-Moreno del Sarmiento circularon 13.489 trenes menos (-22,2%), casi 50 servicios menos por día. En el Mitre Ramal Tigre, la caída es del 37,4%. Parte se explica por la interrupción de enero y febrero por renovación de vías, pero incluso comparando solo de marzo a septiembre, el ramal corre un 24,2% menos de trenes: unos 33 menos por día.

Los recortes más fuertes están en los ramales diésel que llegan a las localidades más alejadas, donde muchas veces el tren es la única opción de transporte masivo: Cañuelas-Lobos (Roca): sin servicio desde el 14 de abril de 2025; Cañuelas-Monte (Roca): -50%.; Temperley-Haedo (Roca): -41,4%; Tren Universitario de La Plata: -35,5%; Moreno-Mercedes (Sarmiento): -33,6%; Villa Ballester-Zárate (Mitre): -29,9%; Alejandro Korn-Chascomús (Roca): -19,2%; Buenos Aires-González Catán (Belgrano Sur): -18,3%; Constitución-La Plata (Roca): -15,7%.

Viajar en colectivo es cada vez más caro

Hay algunas excepciones: el San Martín (+9,7%), el ramal Marinos del Crucero del Belgrano Sur (+50%) y el Ezeiza-Cañuelas (+12,8%). También volvió a funcionar el Victoria-Capilla del Señor, que en 2023 estaba suspendido por obras.

En los colectivos, el retroceso también es fuerte. Fuentes cercanas a las empresas del sector reconocieron que de los cerca de 19.000 colectivos que operaban en el AMBA, hoy funcionan unos 16.000. En su análisis, describen "mucho recorte de servicio y mucha reducción de parque" en los últimos dos años.

Para las empresas, el ajuste fue "compulsivo", ya que "el Gobierno está presionando hacia la reducción de servicios mediante el atraso tarifario y la reducción de compensaciones". Y agregaron: "A fuerza de tarifas atrasadas y compensaciones mal calculadas, las empresas se vieron obligadas a reducir la oferta de servicios".































