El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un balance negativo para el turismo. Según un relevamiento de la CAME, viajaron unas 1.410.000 personas, un 17,4% menos que en el mismo feriado de 2025. Entre todos gastaron $ 332.557 millones. En términos reales, se trata de una caída del 30,3% frente al año pasado.

La CAME aclaró que la comparación tiene un límite: en 2025 el feriado fue de cuatro días y este año, de tres. A eso se sumaron las dificultades económicas de los hogares y la cercanía de otros feriados en noviembre, que también influyeron a la hora de planificar una escapada.

El ajuste no se vio solo en la cantidad de turistas. Los que viajaron también gastaron menos y se quedaron menos tiempo. La suma de esos tres factores explica la caída fuerte del gasto total: menos viajeros, estadías más cortas y menor gasto por día.

Menos turistas durante el fin de semana largo

Según la CAME, el presupuesto ajustado de las familias limitó los viajes largos. Ganaron lugar las escapadas a destinos cercanos, las reservas de último momento y las visitas de pocas noches. Entre lo más elegido estuvieron las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las celebraciones populares: opciones para aprovechar el tiempo libre sin pagar un viaje largo.

Los resultados fueron distintos según el destino. Algunas localidades tuvieron buena ocupación gracias a eventos culturales, deportivos y religiosos, y otras tuvieron poca demanda. El turismo de cercanía y las excursiones por el día ayudaron a mover comercios y restaurantes, pero dejaron menos plata que los turistas que se quedaron varios días y pagaron alojamiento.

En la provincia, la actividad se concentró en la Costa Atlántica, las sierras y varias ciudades del interior. A pesar de la enorme oferta turística, el saldo no logró revertir la tendencia a nivel nacional.

En Mar del Plata, los espectáculos musicales y las actividades culturales atrajeron visitantes, aunque la mayoría se quedó solo dos noches. Chascomús fue el destino con mejores reservas, gracias a su cercanía con el Área Metropolitana y La Plata. En la capital bonaerense, los festejos por el 144° aniversario reunieron a unas 120.000 personas en Plaza Moreno.

También hubo propuestas culturales, deportivas y gastronómicas en Tandil, Pinamar, Cariló y Villa Gesell, que mantuvieron el movimiento de turistas durante los tres días.

RECESIÓN A LA VISTA

La economía argentina enfrenta una semana clave. Este martes 24 de noviembre, a las 16 horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará un nuevo informe que permitirá conocer cómo evolucionó la actividad económica en septiembre y ofrecerá una primera aproximación al resultado del tercer trimestre de 2026.

Industria nacional parada

El dato genera expectativa porque podría aportar evidencia de que Argentina entró en una recesión técnica, después de la caída registrada entre abril y junio. Aunque las consultoras anticipan una mejora de la actividad en septiembre, estiman que no alcanzaría para revertir los resultados negativos de julio y agosto.

El INDEC dará a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre de 2026 el martes 24 de noviembre, a las 16 horas. Este indicador permite seguir mes a mes la evolución de la economía y ofrece información sobre sectores como la industria, el comercio, la construcción y la actividad agropecuaria.































