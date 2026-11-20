La previa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y su rival en Barranquilla, Colombia, dejó una historia que emocionó a los hinchas xeneizes. Un simpatizante colombiano, que fue operado hace apenas dos semanas por un cáncer de tiroides, decidió viajar para acompañar al equipo a pesar de su delicado estado de salud y sorprendió a todos con un particular pedido para los jugadores.

El hombre se acercó al hotel donde se encuentra concentrado el plantel con una bandera en la que relató su situación y dejó en claro que su pasión por los colores azul y oro pudo más que cualquier obstáculo. "Me diagnosticaron cáncer de tiroides. Me quitaron media tiroides, pero no las ganas de alentar a Boca. ¿Me firmarían mi balón, muchachos?", escribió en el mensaje que rápidamente se viralizó.

Es fanático de Boca y viajó a Colombia para seguir al equipo

En una entrevista con el Canal de Boca, el fanático compartió detalles del difícil momento que atravesó y explicó por qué decidió estar presente en uno de los partidos más importantes del año para el club: "Me diagnosticaron cáncer de tiroides, me quité la mitad por venir acá y, aunque me la hayan quitado, sigo teniendo las ganas de alentar a Boca", manifestó visiblemente emocionado.

Lejos de perder el humor, el colombiano lanzó una frase que reflejó hasta dónde llega su fanatismo: "Boca significa la mitad de una tiroides. Si me la quitaban toda, no alcanzaba a llegar".

Aunque nació en Colombia, su amor por el conjunto de la Ribera tiene un origen inesperado que se remonta a Japón y a la histórica Copa Intercontinental del 2000, cuando Boca derrotó al Real Madrid bajo la conducción de Carlos Bianchi.

"ME QUITARON MEDIA TIROIDES, PERO NO LAS GANAS DE ALENTAR A BOCA" 🇨🇴🔵🟡 Este hincha colombiano del Xeneize y una historia que va más allá del fútbol: es de Bogotá, le detectaron cáncer de tiroides y -a dos semanas de ser operado- decidió ir igual a apoyar al equipo en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en Barranquilla. 🎙️ @Tato_Aguilera — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2026

Según explicó, todo empezó gracias a su novia japonesa y a las historias que le transmitió su suegro sobre aquel equipo que hizo historia en el fútbol mundial: "Soy hincha de Boca gracias a mi novia japonesa. Su padre estuvo en el año 2000 y él me hizo hincha de Boca. Él los vio en Yokohama y me contó la historia de Román Riquelme, cómo estuvieron por Shibuya y cómo 'parcharon' allá. Boca es simplemente una locura", relató.

De esta manera, los recuerdos de aquella consagración internacional y las anécdotas sobre Juan Román Riquelme terminaron convirtiendo al colombiano en un apasionado seguidor del club argentino, incluso a miles de kilómetros de la Bombonera.

Mientras esperaba la posibilidad de encontrarse con los futbolistas, el hincha también conversó con el periodista Tato Aguilera, de TyC Sports, y brindó más detalles sobre la operación a la que fue sometido recientemente.

A pesar de encontrarse en plena recuperación, aseguró que no estaba dispuesto a perderse la oportunidad de acompañar a Boca en la definición del torneo continental: "Me operé hace dos semanas, pero aquí estamos. Tengo todas las ganas de ver a Boca campeón. Gasté toda mi salud y dinero en esto", reconoció sobre el esfuerzo físico y económico que realizó para concretar el viaje.

El fanático confía en Sebastián Villa

Con la ilusión de presenciar una nueva consagración xeneize, el simpatizante también admitió que esperaba vivir un encuentro cargado de emociones y aprovechó las cámaras para hacerle un pedido particular a Sebastián Villa, el futbolista colombiano con pasado en Boca: "Yo confío en los muchachos. Seguramente me harán sufrir, pero confío en ellos, especialmente a Sebastián Villa. Si él me está escuchando, ¿me firmarías mi camiseta?", expresó.

Así, en medio de la expectativa por la final de la Copa Sudamericana, su historia se convirtió en una de las más conmovedoras de la previa. Con una operación reciente, un importante esfuerzo económico y una bandera como carta de presentación, el colombiano llegó hasta Barranquilla con un único objetivo: alentar a Boca y cumplir el sueño de llevarse un recuerdo firmado por sus ídolos.