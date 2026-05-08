Adorni se aferra a su cargo en medio del escándalo: "Voy a seguir usando mi casa de Exaltación y voy a seguir viajando"

En plena tormenta judicial y política, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció públicamente para defenderse de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lanzó un mensaje que buscó cerrar filas dentro del oficialismo: "Me pegan porque soy una parte de Milei". Lejos de adoptar un perfil bajo, el funcionario eligió el streaming oficialista Neura y una entrevista distendida con Alejandro Fantino para sostener su inocencia, victimizarse por el impacto mediático de la investigación y ratificar que no piensa abandonar el Gobierno, pese a las sospechas que pesan sobre su patrimonio y sus gastos en el exterior.

Adorni está bajo investigación por presuntas inconsistencias patrimoniales que incluyen la compra de dos propiedades -una en Caballito y otra en Exaltación de la Cruz- además de viajes millonarios a Punta del Este, Aruba, Nueva York y Bariloche. Según trascendió, el monto bajo análisis rondaría los 800 mil dólares acumulados en apenas dos años. Sin embargo, el jefe de Gabinete insistió en que no puede dar explicaciones públicas porque hacerlo implicaría, según su visión, interferir en la causa judicial. "No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar", afirmó.

En esa línea, sostuvo: "No puedo porque, al estar bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron". La defensa pública de Adorni se apoyó, sobre todo, en el respaldo político y personal de Javier Milei. "Porque sabe la verdad", respondió cuando le preguntaron por el apoyo presidencial. Luego profundizó: "El Presidente tiene convicciones muy firmes. Él jamás ejecutaría a una persona que él considera honesta, decente y leal".

El funcionario también buscó instalar la idea de que la investigación judicial en su contra es, en realidad, un ataque dirigido al propio Presidente. "Y esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei", aseguró. "Esto no es algo contra mí", reforzó después. Mientras evita brindar precisiones sobre el origen de sus bienes y gastos, Adorni prometió presentar su declaración jurada luego de que Patricia Bullrich anticipara públicamente esa decisión antes que él mismo. Lejos de mostrarse molesto, intentó minimizar la situación: "Pato es una fenómena. Espoileó lo de la declaración jurada porque todo el mundo sabía que la iba a presentar antes".

Manuel Adorni

Pese a las explicaciones defensivas, el funcionario evitó precisar cuándo hará efectiva esa presentación. "Sí, obvio", respondió únicamente cuando le consultaron si la daría a conocer antes de tiempo. Durante la entrevista, Adorni también dejó frases que expusieron el fuerte impacto político y personal que atraviesa. "¿Sabés lo que es estar en la calle con tu nene chiquito y que te griten un insulto?", relató, al tiempo que denunció sentirse víctima de agresiones públicas.

Sin embargo, una de las declaraciones más explosivas llegó cuando reveló que un periodista -al que no identificó- habría estado "a punto de viajar" con él a uno de los destinos cuestionados por la investigación. "Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes... y esta persona estuvo a punto de viajar conmigo", lanzó. Según relató, incluso ya había comprado los pasajes. "Esas son cosas que, indefectiblemente, caen en la traición", afirmó.

Lejos de modificar su estilo de vida o tomar distancia de los gastos que hoy están bajo la lupa, Adorni dejó en claro que seguirá utilizando su casa en el country de Exaltación de la Cruz y mantendrá sus viajes habituales. Ante la consulta de Fantino sobre si continuaría yendo a esa propiedad, respondió sin dudar: "Sí, sí, voy... sí, claro. Sí, ¿por qué no?". Y agregó: "Voy a seguir usando mi casa de Exaltación, voy a seguir viajando y voy a seguir teniendo una vida... normal".

La casa de Manuel Adorni en Indio Cua.

En otro tramo de la entrevista, el funcionario intentó mostrarse reflexivo y emocional. "Esto te deja muchas lecciones. Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo", dijo. También aseguró que toda esta experiencia será parte de futuros libros que planea escribir: "Todo esto va a ser parte de un libro". En paralelo, dedicó elogios a Karina Milei, a quien describió como "una persona maravillosa" y "clave" para sostenerlo en medio de la crisis. "Tiene una calidad humana única", sostuvo.