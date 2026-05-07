Falleció la madre de Pergolini y se suspendió la grabación de Otro día perdido: sus difíciles últimos años

La madre del conductor Mario Pergolini, Beatriz, falleció este jueves de acuerdo a lo que notificó su familia y El Trece, desde donde comunicaron que durante la jornada del jueves no se grabó el programa Otro día perdido y que saldrá un especial de mejores momentos del ciclo en reemplazo. Un día antes, el locutor la había elogiado y recordado. Los últimos años los había pasado ciega y su hijo le había hecho un sistema de inteligencia artificial para mejorar su vida.

Durante toda su carrera, las referencias a Beatriz por parte de su hijo fueron ocasionales aunque memorables. "Mi mamá es una mujer que, y esto lo entendí de grande, siempre me educó con mucha libertad. La tenía todo el día encima, pero cuando vi todo lo que había hecho y lo que me dejó hacer, pensé 'la verdad esta tipa me dejó hacer un montón'. Me sentí un prisionero estúpido", la elogió alguna vez a comienzos del actual programa que conduce en televisión.

Los últimos años de Beatriz fueron difíciles por los achaques a su salud que llegaron con la edad. "Mi mamá quedó ciega de grande, es una mujer de ochenta y pico de años y esto le pasó a los 70", reveló Pergolini durante una entrevista con Ángel de Brito donde explicó lo que se animó a hacer para mejorar su nivel de vida, tras perder la vista.

"Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz", reconoció el conductor en un mano a mano que tuvo con María O'Donnell en el streaming Cenital. "Mi mamá es una mujer picante, lo fue toda su vida. Se quedó ciega después de mucho tiempo, vivía sola, pintaba, tenía una autonomía muy grande. Le dio mucha bronca a mi mamá, imagínate, empezar a depender de otros. De grande ya no podés aprender a ser ciego", reflexionó en aquel entonces.

Mario Pergolini junto a su madre Beatriz.

"Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. No podía prender la radio", relató Pergolini en relación a las principales problemáticas que le generó su condición. "Finalmente adoptó el dispositivo y lo bautizó 'Claude'. Le indica si hay sol, si llueve, le pone la radio y se la apaga", explicó.

Durante este jueves, que se conoció la noticia, desde la señal que emite Otro día perdido definieron suspender la grabación y emitir un especial de mejores momentos del ciclo que comenzó en 2025 y significó la vuelta -exitosa hasta el momento- del conductor que brilló en la pantalla chica durante tantos años, con éxitos como Caiga Quien Caiga y La TV Ataca.