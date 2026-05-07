Horror en Los Polvorines: la mataron cuando quiso evitar un abuso sexual a su hija de 8 años

Una niña de 8 años atraviesa una pesadilla que parece interminable desde la madrugada de este jueves cuando mataron de dos puñaladas a su mamá, Yolanda Raquel Cáceres de 52 años, luego de que interviniera para evitar que la abuse sexualmente un vecino de 25, Esteban Amarilla, quien había ingresado por su ventana con el fin de violarla en su casa de Los Polvorines. La menor debió salir bajo la lluvia a pedir a sus vecinos que llamen al 911.

Los investigadores del caso buscan el paradero del único sospechoso, quien fue identificado por la niña cuando atacó a golpes a su mamá -al punto de deformarle el rostro- y la apuñaló en el cuello y en el abdomen, en su domicilio de la calle Velázquez al 4100 del barrio perteneciente al partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Yolanda Raquel Cáceres fue asesinada por Esteban Amarilla, quien había intentado abusar a su hija de 8 años.

La escena del crimen fue contemplada por los efectivos de la Policía bonaerense que se acercaron al lugar tras el llamado al 911, quienes constataron las heridas mortales de gravedad con las cuales terminaron con la vida de Cáceres. Fue la niña quien relató cómo fue la secuencia que derivó en el ataque, con la descripción de "Esteban" que había intentado abusarla. Tras comprobar que su mamá había sido asesinada, fue que salió a pedir ayuda.

Amarilla, de acuerdo a testimonios de los vecinos, vive a pocas cuadras de la vivienda en la que vivía Cáceres junto a su hija. Aunque los investigadores todavía no dieron con el prófugo, quien se llevó los celulares de la madre y de la niña, cuando salió a la fuga tras el crimen. Por otro lado, algunos testigos indicaron que el agresor "estaba obsesionado" con la niña sin importar su edad.

Las organizaciones feministas y de género encendieron el alerta en la búsqueda de Esteban Amarilla.

Las pericias en la escena del crimen fueron realizadas por efectivos de la comisaría segunda local y miembros del Grupo Táctico Operativo (GTO), y ordenadas por la Unidad Funcional de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas, desde donde organizaron la búsqueda del sospechoso bajo el pedido de la fiscal Lorena Carpovich.

De acuerdo a los investigadores, Amarilla es empleado de la construcción y desapareció de su domicilio, mientras lo buscan como responsable del homicidio, como está caratulada la causa, de Cáceres. La niña, por su parte, fue atendida por personal médico del municipio y fue dejada bajo la custodia del Servicio Local malvinense de minoridad.