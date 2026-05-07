Inesperadamente, Karina Mazzocco reaccionó muy picante tras la burla de Mariana Fabbiani: "Codiciado"

Ángel de Brito había dado la primicia de que A la Tarde iba a ser levantado de América TV y que, en su lugar, llegaría un nuevo ciclo conducido por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas. Luego de que el periodista revelara la información, Mariana Fabbiani tuvo una particular reacción al comienzo de El Diario de Mariana que terminó generando polémica.

"Tartu" fue invitado a DDM, que se emite antes del programa de Karina Mazzocco. Apenas comenzó la emisión, la mediática sufrió un inconveniente con la cucaracha y pidió ayuda al aire.

Karina Mazzocco se mostró movilizada por el fin de A la Tarde

"Hola, ¿cómo les va a todos?... Ay, se me cayó la cucaracha... ¿Dónde está? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde está? Espera Dios. ¡¡¡Tartu, ayudame!!!", soltó mientras intentaba recuperar el audífono.

Luego se acercó hasta donde estaba el panelista y aprovechó para consultarle por la información que había dado De Brito: "Poneme la cucaracha... no sé dónde está, se me cayó. ¡Poneme la cucaracha! Y mientras me la ponés te pregunto: ¿Es verdad que vas a estar con el programa después de nosotros? ", le preguntó, sabiendo la respuesta.

Mariana Fabbiani preguntándole a Tartu (futuro conductor de las tardes de América) sobre su desembarco en el horario de Karina Mazzocco.. pic.twitter.com/RBg6uS1NAH — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 7, 2026

El periodista quedó descolocado y sin respuesta inmediata. Mariana, entre risas, insistió: "¿Qué? Acabo de leerlo a Angelito. ¡Poneme la cucaracha, Tartu!". La reacción de Fabbiani hizo ruido y en redes sociales muchos la trataron de "mala compañera".

El momento habría generado malestar en el equipo de A la Tarde y según trascendió, Mazzocco no habría tomado bien la ironía de su compañera . En ese contexto, la conductora comenzó anunciando el final de su ciclo de espectáculos y actualidad, que condujo durante cinco años en la pantalla de América TV.

"Un programa que provocó algunas incomodidades.." . Teléfono para Mariana Fabbiani. ☎️ pic.twitter.com/X6AHshIArl — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 7, 2026

La noticia tomó por sorpresa a todos en el estudio y la conductora, visiblemente movilizada, dedicó unas palabras sentidas al equipo y al público que la acompañó desde el primer día. "Tras cinco años fantásticos, A la Tarde llega a su fin", expresó.

Además, aprovechó para devolverle el dardo a Fabbiani: "Un programa que comenzó sin grandes expectativas, que se instaló en el horario, que creció, que marcó agenda, que generó polémicas, que provocó incomodidades", enumeró.

Karina Mazzocco

"Un horario muy deseado, muy codiciado, que va a quedar libre a finales de mayo", agregó, dando a entender que hay personas dentro del canal que buscan quedarse con esa franja.

"Por supuesto que estoy muy movilizada, por supuesto que estoy muy triste también, porque este es mi trabajo, este es el trabajo de muchos compañeros y compañeras que hoy tenemos una gran incertidumbre", dijo y liquidó a Mariana por reírse: "Por eso no les puedo contar esto con alegría, sino atravesada por la emoción, porque no es fácil decir que uno va a terminar. Pero esto es un negocio, la televisión es un negocio y los programas empiezan y un día terminan".

Burlas y contestaciones entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani

"Así que, tras cinco años extraordinarios, quiero anunciarles yo que A la Tarde llega a su fin a finales de mayo, con una mezcla de melancolía, pero sobre todo de mucho agradecimiento", cerró Karina Mazzocco en su descargo.