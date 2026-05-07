El contratista de Adorni cruzó a Milei tras ser tildado de K: "Aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad"

El contratista Matías Tabar, de reciente fama por confesar ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó en efectivo US$245.000 correspondientes a los arreglos en su casa del country Indio Cua, cruzó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina por las afirmaciones políticas que hizo de él el mandatario, cuando lo tildó de "mentiroso" y "militante kirchnerista" en una entrevista televisiva, con el evidente fin de descalificar su declaración.

"Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la Nación Javier Milei y Karina Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza, catalogarme de militante K y de prontuario dudoso. ¡Viva la patria!", escribió Tabar en su flamante cuenta de X (ex Twitter), la cual inauguró para hacer esta publicación.

El contratista Matías Tabar inauguró su cuenta de X con la respuestas a las acusaciones de Javier Milei.

Al mismo tiempo también contestó a una de las cuentas troll que lo atacaron tras su cuestionamiento público al líder político libertario. "¿Podés creer que la mujer de Tabar es socia de la hermana de una ex periodista de Canal 13 y TN? Jajaja, son los que tienen las primicias", escribieron como respuesta a su tuit. Luego aclararon que el vínculo de la pareja del contratista es con "Eleonora Pérez Caresi, hermana de la periodista" de las señales televisivas.

"¡Ojalá la Argentina entera tenga los valores, honores y educación de esas tres personas que mencionás! Suerte en tu vida...", respondió Tabar ante la nueva acusación para desvirtuar lo que declaró en la Justicia, en la otra oportunidad en la que usó su nueva cuenta en la red social de Elon Musk.

El segundo tuit de Matías Tabar fue una defensa a su familia y contactos, con los que buscan desprestigiar su declaración judicial.

Milei había sido muy claro en relación a Tabar, cuando fue entrevistado por Luis Majul y Esteban Trebucq de forma telefónica y ante LN+. "Le dan entidad a un mentiroso que además es un militante kirchnerista y que justamente es muy dudoso todo su prontuario", protestó el mandatario, en relación a quien había complicado más la situación judicial de su amigo y funcionario Adorni.

Durante la noche del miércoles, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a apurar la declaración jurada de jefe de Gabinete y motivó que Milei saliera a la televisión para relativizar las declaraciones de la presidenta del bloque libertario en el Senado de la Nación. En ese sentido, afirmó que la presentación judicial estaba al caer y que faltaban solo detalles.