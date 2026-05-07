Wonder Woman Absolute: la amazona renace en una versión más salvaje, oscura y poderosa

El universo de Wonder Woman Absolute llegó para romper con todo lo que se conocía sobre la heroína más icónica y amada de DC. Con los primeros dos números ya publicados, el nuevo relanzamiento encabezado por Kelly Thompson, junto a Hayden Sherman, Mattia De Iulis y Jordie Bellaire, propone una reinterpretación brutal, emocional, sangrienta y completamente distinta de Diana de Themyscira.

Desde las primeras páginas, deja en claro que no busca repetir fórmulas una clásica y repetitiva; esta nueva versión de Diana es mucho más conectada con la furia, el conflicto y el peso de convertirse en símbolo en un mundo que está roto. La historia apuesta por un tono mucho más adulto, cargado de violencia visual, muchos dilemas morales y una narrativa que mezcla épica mitológica con sensibilidad contemporánea adaptada al mundo de hoy.

Wonder Woman Absolute

Thompson construye una protagonista más humana y vulnerable, pero también mucho más intimidante. Su Diana no es solamente una guerrera perfecta también es una mujer marcada por las pérdidas, el aislamiento y la necesidad constante de cuestionar qué significa realmente ser una heroína. Esa profundidad emocional es uno de los grandes aciertos de ambos cómics.

Por parte de lo visual, Sherman entrega un trabajo impactante, exquisito como tiene acostumbrado a sus seguidores. Sus trazos agresivos, deformes y llenos de energía convierten cada pelea en algo visceral y atractivo. Las páginas transmiten caos, tensión y una sensación constante de peligro, a eso se suma el trabajo de De Iulis, que aporta una estética más pictórica y cinematográfica en momentos clave, generando un contraste visual muy atractivo y adictivo a la hora de leerlo.

Wonder Woman Absolute

Wonder Woman Absolute 4 tiene de premisa un mundo diferente y más cruel, Dianano fue criada en un paraíso, sino que fue exiliada al Inframundo cuando era una bebé . Pero la oscuridad no la destruyó, sino que la fortaleció y la convirtió en una afilada y violenta guerrera. Sin haber conocido su herencia amazona, es hora de que Diana se reúna con el mundo de la superficie, pero lo que busca no es paz, sino justicia. Sus nuevas armas forjadas en el Infierno no se detendrán ante nada para ayudarla a descubrir su lugar en esta Tierra... ¡incluso si debe crearlo ella misma!

Mientras que Wonder Woman Absolute 2, no lejos de su hogar adoptivo de Ciudad Gateway se alzan las misteriosas instalaciones del Área 41, y en sus profundidades yace una prisión laberíntica llena de horrores inefables y extrañas criaturas. Cuando Wonder Woman, que cree ser la última de las amazonas, oiga rumores de que una de sus hermanas perdidas podría estar atrapada en esa oscuridad subterránea, no habrá nada en el Cielo o el Infierno que la detenga de lanzarse a investigar . Pero el laberinto oculta muchos misterios, y en cuanto Diana ingrese en su realidad... ¡nada volverá a ser igual!

Wonder Woman Absolute

Los números 1 y 2 funcionan como una declaración de intenciones: DC quiere transformar a Wonder Woman en una figura todavía más imponente dentro de su nueva línea Absolute y, para sorpresa de nadie, lo logra con gran magnitud: la serie tiene acción, horror mitológico, política, trauma y escenas visualmente demoledoras.

Para los fanáticos clásicos del personaje puede resultar una versión más extrema y agresiva de Diana, pero justamente ahí está su mayor fortaleza: Wonder Woman Absolute no intenta ser una copia nostálgica, sino una evolución moderna del mito.

Wonder Woman Absolute

Con apenas dos entregas, la serie ya se posiciona como uno de los relanzamientos más comentados del año dentro del mundo del cómic. Una propuesta intensa, arriesgada y visualmente espectacular que demuestra que todavía hay nuevas formas de contar la historia de Wonder Woman.