Majul criticó a Milei tras la violenta entrevista en LN+: "Como presidente no puede ser igual a un panelista"

La crisis política que desató el escándalo a partir de la investigación por enriquecimiento ilícito sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debilitó con fuerza al Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) en todos los frentes, pero fundamentalmente en el interno. Las críticas hacia la conducción del espacio libertario se multiplicaron y hasta el presidente Javier Milei perdió el control en la entrevista que brindó a LN+ el último miércoles, al punto de que periodistas afines a su gestión debieron criticarlo por sus formas.

"No es que tenga la palabra prohibida, pero es desproporcionada y desmesurada la fuerza de la palabra de un presidente contra los ciudadanos de a pie", explicó Luis Majul al aire de su programa en El Observador, emitido un día después de la entrevista televisiva nocturna al mandatario, que compartió con su colega Esteban Trebucq. "Como presidente no puede ser igual a un panelista, ni de Intratables ni de ningún otro programa", agregó enseguida.

Si bien el conductor avaló la concepción de Milei acerca de que todos son iguales ante la ley, en el sentido de su relación hostil con un sector del periodismo, también expuso sus diferencias con esa mirada. "Yo en este caso creo que en cuestiones como estas, el Presidente, desde el punto de vista metafórico, tendría la mano prohibida", aclaró.

Luego fue algo más timorato a cuestionar los modos y las formas que tiene para expresarse de manera pública. "No es lo mismo que yo diga 'ni en pedo', que el Presidente lo diga", comparó, aunque luego relativizó su ejemplo al señalar que "en todo caso habla como habla". "La otra cosa que tengo bien internalizada es que Milei fue un gran panelista de Intratables y fue un gran candidato a presidente de la Nación, y ganó la Presidencia porque lo fue", cerró al respecto.

Las formas de Javier Milei siempre fueron cuestionadas por la prensa y la opinión pública.

Las formas de Milei durante la entrevista del miércoles por la noche, cuando salió de emergencia a respaldar a Adorni tras las críticas que habían llegado por parte de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien había exigido que presente cuanto antes su declaración jurada de bienes, tuvieron fuerte repercusión en la vida pública.

"Te pido por favor, Esteban. No me interrumpas cada vez que estoy haciendo un argumento", soltó Milei durante el reportaje televisivo. "Porque parece que no me querés dejar hablar tranquilo", añadió. El periodista bajó su tono y confesó que tenía "un máximo respeto" por la figura que encarna. "¿Por qué me interrumpís cada vez que estoy dando un argumento?", insistió el mandatario.