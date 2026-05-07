Rita Cortese y un duro diagnóstico sobre el país: "Estamos noqueados, dolidos, no hay gente en la calle"

Rita Cortese es una de las voces conscientes del teatro argentino y una de las que no se calló nunca ante las malarias de la realidad cotidiana y las gestiones políticas que golpearon a las y los trabajadores y quienes menos tienen. A partir de ese perfil crítico fue que en declaraciones recientes describió lo difícil de la realidad actual del país y se animó a reclamarle a la oposición al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) algo más de iniciativa.

"Nos faltan palabras a nosotros. Es lo que yo siento, con todo respeto", soltó la actriz al aire de La Garcia en AM 530, el programa que conduce la periodista Cynthia García. Tras la autocrítica y el mea culpa colectivo, también señaló cuestiones más objetivas que graficaron la crisis actual del país: "Entiendo todo: estamos noqueados, dolidos, no hay gente en la calle. Hay silencio en la calle".

Enseguida la conductora apuntaló sus posiciones y sumó un poco al análisis que había hecho la artista. "Nos faltan palabras: no se puede decir mucho más. Es como que hay que generar acción y reacción, no sólo diagnóstico", sintetizó, y logró el apoyo de su entrevistada con su afirmación.

En el medio de la falta de iniciativas por una crisis política y social que crece día a día, y con escenas como las de colas eternas en busca de trabajo como se veían 30 años atrás, las palabras de Cortese tuvieron una clara intención de patear el avispero y de generar una respuesta en quienes sufren la desidia actual y quienes pueden transformarla en algo distinto.

Rita Cortese no se guardó nada para criticar la actualidad política del país.

"Hay que encontrarse", propuso la artista. "Y hay que reunirse. Y hay que discutir. No hay que tenerle miedo a la discusión y a la pelea fuerte. No hay por qué tener miedo a eso. Al contrario. Así se crece, se llega a algún lugar", añadió, sin poner nombres de dirigentes pero con algunas presencias tácitas no mencionadas, a quienes colocan como principales figuras de la oposición del peronismo.

Hace una semana la actriz había sido muy crítica respecto de la realidad de las actrices y los actores en una entrevista brindada a Planeta Urbano. "Se está pasando una época muy difícil, como la que está viviendo todo el pueblo argentino, a mi entender. En el caso concreto del cine, el gobierno de Milei prácticamente ha destruido el INCAA. En aras de que se rija sólo por el dinero, ha dinamitado nada más ni nada menos que el cine nacional", diagnosticó.