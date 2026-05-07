La productora vinculada a Marcelo Grandío siguió cobrando millones de pesos de la TV Pública incluso en pleno escándalo

El escándalo que rodea a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo incómodo para el Gobierno nacional. A pesar de las denuncias judiciales, de las sospechas sobre vuelos privados y de las crecientes preguntas sobre su patrimonio, la relación comercial entre la TV Pública y la productora ligada a su amigo Marcelo Grandío no solo continuó, sino que siguió generando pagos millonarios. Según documentación dada a conocer en las últimas horas por La Nación, el 9 de abril pasado -exactamente un mes después de que trascendiera el polémico viaje de Adorni y Grandío a Punta del Este en un avión privado- la productora Imhouse cobró otros $3.012.900 por la emisión del programa Enredados, un ciclo de streaming de la TV Pública conducido justamente por Grandio.

Marcelo Grandío y Manuel Adorni

Los papeles muestran que los pagos no fueron aislados. Las órdenes emitidas por Radio y Televisión Argentina revelan una secuencia sostenida de transferencias a favor de la productora desde octubre del año pasado. El primer desembolso registrado fue de $3.600.000 más IVA por programas emitidos en septiembre de 2025. "Con la conducción de Marcelo Grandío, Enredados pone el foco en el universo digital, combinando análisis, con una mirada ágil y participativa", había promocionado oficialmente la TV Pública al lanzar el ciclo. Los documentos exhiben además que los montos fueron creciendo con el correr de los meses.

En enero de este año, Imhouse cobró $2.323.200; en marzo, otros $2.758.800; y finalmente, en abril, superó los tres millones de pesos. Todo esto ocurre mientras la Justicia investiga al menos seis contratos entre Imhouse y la TV Pública, además de las transferencias de dinero que la productora le habría realizado previamente a Adorni. Según el expediente, el actual jefe de Gabinete recibió pagos por alrededor de $1.600.000 entre finales de 2022 y todo 2023. "No sabemos el motivo del pago. Puede ser que sea algún tipo de contratación laboral de la productora", admitió una fuente judicial. Pero enseguida agregó: "Lo que sí es una prueba más del estrecho vínculo entre los dos".

La situación se volvió todavía más delicada luego de que Adorni negara públicamente cualquier relación contractual entre el Estado y Grandío . Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el funcionario aseguró: "No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío". Sin embargo, horas después comenzaron a circular detalles de los acuerdos firmados entre RTA e Imhouse, empresa creada por Grandío y actualmente encabezada formalmente por Horacio Silva y el hijo del conductor.

Las órdenes de pago emitidas por RTA para la productora de Grandio

La periodista Martina Garbarz difundió incluso el detalle de seis contratos que, según denunció, alcanzarían una cifra total de "$97.943.995 + IVA". "Adorni dice que no existen contratos entre la TVP y Manuel Grandío. Existen seis contratos con la productora Imhouse vinculada a Grandío", escribió. Los convenios bajo análisis incluyen programas como Giros en Línea Recta, Enredados, La Sala y La Caja de Pandora, todos emitidos por medios públicos o plataformas oficiales.

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es que varios de esos acuerdos se firmaron mientras la TV Pública ya dependía políticamente del área controlada por Adorni. El propio funcionario había anunciado en junio de 2024: "Télam, contenidos y medios públicos pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable". Aunque el jefe de Gabinete intenta despegarse argumentando que "no participó en ningún expediente administrativo", el avance de la causa empieza a erosionar uno de los pilares discursivos del oficialismo: la pelea contra los privilegios y los vínculos entre política y negocios.

Manuel Adorni y Marcelo Grandío

La polémica también se extiende al viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandíoy su familia durante el último Carnaval. Según la investigación judicial, la ida costó 4.830 dólares y fue facturada a Imhouse, mientras que el regreso habría sido abonado en efectivo por una persona vinculada a la productora. El broker Agustín Issin Hansen declaró que el dinero lo entregó "una persona que mandó Grandío, llamada Horacio", en referencia a Horacio Silva, quien figura firmando los contratos con RTA. Hasta ahora, según trascendió en Comodoro Py, Adorni no presentó comprobantes que acrediten haber pagado su parte de esos vuelos. La Justicia ya ordenó peritajes sobre llamadas telefónicas, movimientos financieros y documentación administrativa. Y mientras las causas avanzan, el caso amenaza con transformarse en otro foco de desgaste para una gestión que construyó buena parte de su identidad política denunciando precisamente aquello que hoy empieza a aparecer bajo sospecha.