Alberto Fernández: uno por uno, los nueve hechos de violencia que se le endilgan

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández llegó a la justicia y la tomó el fiscal Ramiro González que imputó al ex presidente los delitos de "lesiones leves y graves, doblemente agravadas" por un lado y también por "amenazas coactivas".

La denuncia consta de nueve hechos de violencia que se suscitaron entre 2016 y 2024, periodo en el que el ex presidente y la ex primera dama mantuvieron una relación sexoafectiva y hasta tuvieron a su primer hijo, Francisco.

Foto de Alberto Fernández para el diario español "El País" al que brindó su primera y última entrevista

Para la investigación del caso, ya se contactaron a seis testigos que ayudarían a esclarecer el caso: Federico Saavedra, ex médico presidencial; María Cantero, exsecretaria de Fernández; Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos; Sofía Pacchi, amiga de Yáñez; Miriam Yáñez Verdugo, mamá de Fabiola; Alicia Barrios periodista implicada en el caso por ser nombrada por la ex primera dama con quien compartió tiempo y declaró en contra del ex presidente.

El fiscal González alega que los hechos de violencia están: " Asentados sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo , la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo"; desde esa perspectiva se investigarán nueve hechos de violencia contra el ex presidente.

Uno por uno, los nueve hechos de violencia