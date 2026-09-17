Amenazaron con posponer la Marcha del Orgullo ante la llegada del Papa

La próxima Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires quedó envuelta en una fuerte disputa. La movilización está prevista para el 7 de noviembre, pero desde el Gobierno de la Ciudad deslizaron que debería postergarse hasta el 21 por el operativo de seguridad relacionado con la visita del papa León XIV.

Según explicaron fuentes porteñas, el pedido responde a la necesidad de disponer de personal de seguridad, tránsito, emergencias y otros servicios públicos durante el fin de semana del 8 de noviembre. La solicitud también alcanzaría a otros eventos masivos, como carreras deportivas y festivales.

Marcha del Orgullo

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) respondió con una carta abierta en la que dejó en claro que no aceptará la suspensión. "Queremos comenzar expresando algo que debería resultar evidente: comprendemos la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica, así como la complejidad de los operativos de seguridad que una visita de estas características requiere", señalaron.

Pero inmediatamente marcaron el límite: "Lo que no comprendemos es que esa circunstancia sea presentada como una razón suficiente para plantear la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más importantes, históricos y multitudinarios de la Ciudad de Buenos Aires, aún más teniendo en cuenta que el Papa llega a nuestro país recién al día siguiente".

La Marcha del Orgullo no se toca

Las organizaciones explicaron que la Marcha no se puede mover como si fuera una actividad menor. "Aunque se nos ha propuesto realizarla más adelante, para una movilización de estas características no existe una simple "reprogramación" sin consecuencias", afirmaron. También recordaron que miles de personas ya compraron pasajes, reservaron alojamientos y organizaron colectivos y delegaciones desde distintos puntos del país.

La COMO advirtió que la modificación también impactaría sobre las movilizaciones que se realizan en otras provincias: "Por otro lado, cualquier cambio en la fecha de la Marcha afectaría directamente a las decenas de marchas del orgullo en todo el país que definen su fecha a partir de la fecha de la Marcha del Orgullo Nacional, que es la que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires".

Lali Espósito en la Marcha del Orgullo

Otro punto de tensión es que, según la carta, ni el Gobierno Nacional ni el Vaticano solicitaron formalmente la modificación. "El planteo que hemos recibido proviene exclusivamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", remarcaron, y cuestionaron que una ciudad acostumbrada a recibir eventos masivos diga no tener capacidad para garantizar actividades en días sucesivos.

La organización también rechazó la advertencia de que, si mantiene la fecha original, la Ciudad "no podrá acompañar" la marcha. "Eso no significa simplemente retirar un auspicio institucional", explicaron, porque el acompañamiento estatal incluye escenario, baños, ambulancias y otros recursos indispensables para la seguridad y la logística.

La Marcha del Orgullo no se toca

"Si existen circunstancias extraordinarias durante ese fin de semana, deberían reforzarse los recursos disponibles, la coordinación entre las fuerzas, los servicios sanitarios y los dispositivos logísticos necesarios para que ambos acontecimientos puedan desarrollarse normalmente", reclamaron.

La carta cuestionó además que el pedido pueda convertirse en una nueva forma de postergar a la diversidad: "El planteo del Gobierno de la Ciudad parece una excusa más para postergar a la diversidad. ¿Se le ocurriría al Gobierno de la Ciudad plantear la suspensión de la Marcha del 24 de Marzo o la suspensión de una movilización convocada por los sindicatos para el 1ro de Mayo por algún motivo? Consideramos que no. ¿Por qué entonces lo hacen con esta movilización?".

Taichu, Lali Espósito y María Becerra en la Marcha del Orgullo

La 35ª edición tendrá como consigna "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia". La jornada comenzará a las 10 con la apertura de la feria y los puestos en Plaza de Mayo; a las 11 habrá shows en el escenario principal y a las 16 comenzará la movilización rumbo al Congreso por Avenida de Mayo.