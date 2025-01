ATE advierte que Milei dejó "una hendija abierta" para que libertarios ingresen a trabajar al Estado

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) visibilizó las maniobras del gobierno de Javier Milei que propone contrataciones para el Estado sin un concurso público. Para el dirigente social, esto es ni más ni menos para que "sigan ingresando los militantes libertarios a la administración pública".

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Aguiar explicó: "El Gobierno estableció un nuevo régimen de contratación del Estado, después de tanto que estigmatizó el empleo público y tanto que habló mal de las trabajadoras y trabajadores estatales".

Rodolfo Aguiar

Es por eso que advirtió que el gobierno de las fuerzas del cielo "tuvo la oportunidad de establecer el ingreso al Estado por concurso público para, de esa manera, evitar el dedo y el acomodo, y no se animó", dijo y consignó: "En realidad dejó una hendija abierta para que sigan ingresando los militantes libertarios a la administración pública como ha ocurrido durante todo el año pasado".

En su intento por frenar la motosierra de Javier Milei, Aguiar confesó que el 2025 no será un año pacífico para La Libertad Avanza pues ya hay despidos en diversas áreas y continuaron "los intentos de desmantelar y desguazar sectores claves" del Estado Argentino.

La motosierra de Milei

Sin embargo, esa no es la única problemática. El sector de los trabajadores estatales expresó que desde 2024 no pueden cerrar paritarias dignas: " No están cumpliendo en convocar a paritarias , siguen con la estrategia de dilatar los tiempos que no se corresponden con las necesidades urgentes que tenemos los trabajadores", dijo y contundentemente expresó: "Es evidente que a los funcionarios de Milei sí les sobra plata para llegar a fin de mes".

En esa misma línea, Aguiar expresó que Milei junto a su ministro de Economía Luis Caputo y al lado de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación, "intentan ponerle un techo a las paritarias, condicionando y limitando los incrementos salariales a la disponibilidad financiera que tiene cada ministerio", algo que según Aguiar "los lleva a tener un 0% de aumento anual en este periodo ".

Federico Sturzenegger

En cuanto a los salarios de los trabajadores estatales, Aguiar dio datos impactantes sobre la caída de los salarios por no aprobar un presupuesto que se prorroga desde 2023. Es por eso que los salarios sufrieron: "Un recorte de más de 40 puntos en relación a la evolución que mostraron los precios, 73% de incremento durante el 2024 y 112% es la inflación acumulada al mes de noviembre". Esto repercutió según el referente de ATE en el " deterioro en el poder de compra y en el poder adquisitivo de los ingresos en el sector público se van a ampliar aún más".

Respecto a cómo será este año para los y las trabajadoras estatales representadas en ATE con Javier Milei al mando, Rodolfo Aguiar fue contundente: "El año 2025, por exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, será altamente conflictivo. Tenemos que estar dispuestos a asumir el riesgo de luchar en nuestro país: Si salís a pelear, el Gobierno te reprime y pelear es un riesgo que tenemos que estar dispuestos a asumir", terminó.