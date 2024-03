Axel Kicillof acusó a Milei de "desintegrar" el Estado para convertirse en "narco-capitalista"

"No es anarcocapitalismo, sino un narco-capitalismo", expresó contundente el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof minutos después de haber anunciado el aumento de un 13% para todos y todas las trabajadoras del Estado, desde maestros hasta policías.

Sobre el Estado-narco del que acusó al presidente Javier Milei, fue explicado en cuanto a los dichos del ministro de Seguridad de esa provincia Sergio Berni: "El punto no es achicar el Estado solamente, con estas decisiones, se trata de desintegrar el Estado y la unidad nacional. Cuando el Estado se ausenta, cuando no hay acceso a la salud y a la educación, en realidad lo que se logra es un narco-capitalismo porque organizaciones criminales empiezan a tomar el lugar".

Axel Kicillof

La situación que describió el Gobernador es de terror: "Por escuchas telefónicas de algunos miembros de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, empezaban a hablar sobre pagar los remedios que no se podían comprar por el aumento desmesurado de los remedios en las farmacias".

Desde su postura, Kicillof defendió con uñas y dientes la aproximación del Estado a la ciudadanía: "Si se toman estas medidas de desprotección y desamparo, si hay una deserción de Estado y lo que se busca es que deserte el Estado provincial, suceden este tipo de cosas".

Sergio Berni

Hablándole directamente al Presidente, el Gobernador expresó: "Este Estado no va a desertar, no va abandonar el mandato que le dio el pueblo de la provincia. Invito al Presidente que salga del encierro y que recorra Buenos Aires, que observe lo que ocurre en nuestros barrios con el plan económico que resulta criminal en sus resultados porque la realidad es otra distinta: no se ve desde Olivos ni tuiteando obsesivamente por la madrugada. No está viendo el daño del brutal ajuste que está llevando adelante".

Otro palito para la oposición

Además del fuerte discurso sobre la entrada narco al Estado nacional y provincial, Kicillof fue claro con la consigna de para qué sirven los impuestos en Buenos Aires, punto por el que fue duramente criticado por el gobierno de La Libertad Avanza.

Sobre esto, dijo: "Hay algunos que no saben, otros que se hacen los distraídos y otros que no quieren saber. Pero con los impuestos pagamos el salario de 100 mil policías, 25 profesionales de la salud, 300 mil maestros, 80 mil auxiliares de escuelas. Inauguramos 216 escuelas, 16 hospitales, 157 centros de atención primaria de la salud, damos de comer a los chicos en las escuelas. Eso es lo que hacemos con los impuestos de la provincia de Buenos Aires".

Axel Kicillof junto a niños en una escuela

"No podemos despilfarrar lo que no tenemos", dijo el Gobernador haciendo clara alusión a la oposición que muchas veces fue cuestionado. Y agregó: "La verdad -fuera de las mentiras del presidente de la nación- es que la provincia es la que menos gastó por habitante en 2023, entre todas las provincias argentinas". La bronca sumió a Kicillof fue, sobre este punto completó: "Se puede comprobar estando despierto en las horas de trabajo y mirar las estadísticas reales y no inventar cosas".

Además comunicó: "La provincia de Buenos Aires, es la que menos empleados públicos tiene cada 1000 habitantes. Es decir que tenemos al Estado más chico y más austero de la República Argentina y somos los que menos recursos tienen en la República Argentina".

Axel también dio claridad sobre los importes de la coparticipación, impuesto que Milei desea retirar con presura: "Es una injusticia, porque aportamos el 40% de los recursos y recibimos cerca del 20%. El año pasado con esas presuntas ayudas, no llegamos al 24%. Pero si uno toma todos los ingresos, la provincia de todos esos recursos -los que subió Milei también- 40% aproximadamente aporta la provincia de Buenos Aires. Algo más injusto no se puede encontrar".

A modo de conclusión, el Gobernador aclaró: "Es mentira que la provincia despilfarra, o que gasta en cosas que no sirven o que gasta de más. Es la que menos empleados públicos tiene junto con Córdoba, es la que menos gasta por habitante".