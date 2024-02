Axel Kicillof apuntó contra Milei y adelantó que irá a la Justicia: "Estamos ante un presidente que se roba los recursos de las provincias"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó en conferencia de prensa que tomará acciones legales ante la decisión del Gobierno de Javier Milei de suprimir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia, destinado a recursos coparticipables adicionales. La medida, que afecta a más de 30 mil millones de pesos, desató una ola de críticas y respaldo político hacia Nacho Torres, su par chubutense.

Este fondo, creado durante la administración del expresidente Alberto Fernández, asignaba a la provincia un porcentaje de los recursos coparticipables adicionales que recibía la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía Federal. "Quiero dejar en claro que hoy estamos ante un hecho de tal gravedad que hemos recibido acompañamiento de todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires y de gobernadores de todo el país", expresó Kicillof.

Axel Kicillof

Además, remarcó que: "Es una situación de una gravedad inédita porque estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales, y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias".

De hecho, el mandatario provincial denunció que el decreto firmado por el presidente de manera sorpresiva y arbitraria es una provocación y un ataque directo a los ciudadanos. "Ese fondo se viene ejecutando hace ya 3 años y como otras acciones del mismo tipo que realizó estos días, no solo el fondo estaba dentro del presupuesto que fue prorrogado sin ningún tipo de salvedad para este caso particular, sino que además el propio gobierno por decisión administrativa allá por enero le asignó fondos. Esto es equiparable a varios de los recortes que están realizando estos días", dijo.

"En el caso del Fondo de Fortalecimiento Financiero, tuvimos reuniones, tuvo el ministro de Economía, más precisamente reuniones con el secretario de Hacienda, le envió las deudas con respecto a este fondo y a otros que han cortado, y al mismo tiempo se le envió al ministro de Economía, Caputo, hace ya prácticamente dos semanas, y tal como debía ser ante la falta de respuesta al diálogo y a los intentos de llegar a alguna solución de las deudas y de las ejecuciones presupuestarias que se le deben a la provincia, se le envió formalmente una nota reclamando todos estos fondos", se lamentó el mandatario provincial sobre la poca predisposición del Gobierno para abrir una negociación.

Kicillof puso en contexto la furia del presidente, al remarcar que se trata de un castigo porque se cayó la Ley Ómnibus en el congreso y que fue el propio Milei quien advirtió que desataría una guerra contra las provincias. "El presidente, ni bien cae la ley ómnibus, además de tratar de convertir ese fracaso en una suerte de triunfo, ridículamente, además de hacer esto, resuelve y lo hace saber a través de un ministro al que primero aparentemente echan por filtrar sus palabras, pero nunca cuestionando las palabras de ese ministro, decide que ante el rechazo de la ley ómnibus, ante su propia torpeza del gobierno para su tratamiento y para conseguir los apoyos, lo que iba a hacer era fundir a las provincias, dejarlas sin un peso, y a partir de ese momento inicia un raíz que todavía no termina de violencia verbal a través de las redes, de sus funcionarios, que no tiene absolutamente ningún precedente a través de una situación donde tenemos un presidente permanentemente, de manera casi compulsiva, tuiteando mensajes, retuiteando mensajes, agrediendo y caracterizando no sólo a gobernadores, diputados, sino a cualquiera que no esté de acuerdo con él, que lo cuestione, de las cosas más absurdas, agresivas y a veces directamente violentas, irreproducibles", resaltó.

"Dice que nos va a fundir, nos va a dejar sin un peso, e inmediatamente procede no a fundir a los gobernadores, como había dicho, sino a sacarle la plata del bolsillo a los docentes y a las docentes de todo el país a través del retiro, de nuevo, intempestivo, no anunciado, sorpresivo, del FONID", enfatizó el Gobernador, al dejar en claro que Milei es quien comenzó con la disputa y el levantamiento de las provincias que acompañaron no solamente a Torres con sus planteos, sino que poco a poco fueron poniendo en la mesa sus propios problemas financieros.

En este mismo sentido, Kicillof resaltó que los aumentos son impagables y que el castigo a los distintos territorios no los paga el gobernador o sus funcionarios, sino que repercute en la gente, en el pueblo que lo votó. "El aumento no solo es desproporcionado, sino además impagable para la mayoría de la gente... Y le pide a los gobernadores, particularmente al gobernador de Córdoba, el próximo episodio, el último, el caso de Chubut, igual que lo que ocurrió en el día de hoy, sin avisar, sin intentar llegar a ningún acuerdo, sin siquiera contestar las notas formales, directamente suspende un fondo como lo hizo con la provincia de Chubut", relato.

A su vez, se solidarizó con su par Nacho Torres y afirmó: "Por eso expresamos hoy también nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut, al que hay que restituirle los fondos que hoy le retienen a contramano de lo que se ha hecho siempre con las provincias y de lo que el propio gobierno dijo".

Axel Kicillof

Por último el gobernador bonaerense recalcó que tanto él como sus pares ya insistieron con todas las instancias administrativas y de diálogo para intentar llegar a un consenso con el Gobierno Nacional, por lo que no queda más remedio que llevarlo a la Justicia. "Quiero en claro que hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron.Esto es importante porque no afecta solo a la provincia, lo dije recién, FONID, Fondo del Transporte, lo que ha ocurrido en Chubut, las medidas que ha tomado en cada uno de los casos, afectan a todas las provincias argentinas", expresó.

"Estamos en presencia de una situación más grave, pareciera estar buscando una suerte de disgregación, de disolución, donde cada uno de nosotros tome medidas unilaterales para dar respuesta a situaciones absolutamente injustas y absolutamente ilegales", cerró kicillof.