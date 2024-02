Adorni, sobre el contenido violento de Milei en redes: "El Presidente es una persona super respetuosa"

Después de un fin de semana cargado por el conflicto que lleva adelante con mucha seguridad el gobierno de Javier Milei contra las provincias argentinas, el vocero presidencial Manuel Adorni tomó el lugar que tiene en Casa Rosada para reafirmar la "guerra contra las provincias: "El gobernador de Chubut (Ignacio Torres), ha amenazado a todos los argentinos con cortar la provisión de combustible si el Gobierno nacional no enviaba la totalidad de los fondos de coparticipación".

Y agregó: "Ha amenazado a todos los argentinos porque efectivamente, independientemente de su practicabilidad, el cortar el combustible o tener esa intención, no es un ataque al Gobierno nacional sino a todos los argentinos".

Adorni no se midió con sus palabras y aclaró cuál es la postura presidencial sobre el tema, que Milei dejó claro varias veces compartiendo memes de mal gusto y desaforadas frases en su cuenta oficial de X (antes Twitter): "Por supuesto que es evidente que no ha tenido tiempo de chequear su casilla de mail o que no tiene asesores con gente de experiencia. Como el propio ministro (Guillermo) Francos publicó, se le ha pedido la documentación requerida que era avanzar con la emisión de un bono que permita a Chubut cancelar la deuda que tiene con el gobierno Nacional por el fondo de Desarrollo provincial".

Ignacio Torres

Para aclarar, por si a alguien no le quedaba claro, el vocero también dijo: "La Argentina no permite más caprichos de ninguna índole y es imperioso que los actores políticos asuman la responsabilidad que tienen y actúen en consecuencia".

Fabian Waldman de FM La Patriada, consultó sobre un meme que retuiteó el Presidente durante el fin de semana en el que se veía a Torres en la figura de un niño siendo asediado por los periodistas Luis Majul, Esteban Trebucq, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi con la frase: "En LN + se están cojiend@ [SIC] al gobernador de Chubut, Torres...".

El meme que difunde la cultura de la violación que likeó Milei

Incómodo y alerta, Adorni respondió con saña: "El Presidente es una persona super respetuosa", dijo y atacó directamente al periodista que quiso mostrarle el ofensivo meme y recordándole que pasó despacho por despacho filmando a los funcionarios libertarios cuando empezó la gestión libertaria.

Adorni retrucó casi sin pensar: "Tuiteás cualquier cosa para ganar popularidad, que es algo que carecés"; para terminar, el vocero respondió: "En el caso del Presidente, son sus redes y las maneja como él cree conveniente".

No fue una hermosa mañana para Adorni que debió reconocer que el senador José Mayans ya empezó a hablar de juicio político al Presidente, tras las violentas declaraciones con las que se maneja día tras día.

En ese sentido, volvió a enfurecerse a minimizar la situación: "No vemos un problema de gobernabilidad, incluso si efectivamente fuese así lo cierto es que, ¿tenemos que empezar a mentir o a decir cosas para que eso no sea así?, no estamos dispuestos".

Y, sobre el posible juicio político advirtió: "Sería ridículo que a algo menos de cuatro meses de consagrarse como Presidente en el balotaje y a 80 días desde la asunción, que se pretenda impulsar un juicio político, me parece infantil".

José Mayans, senador peronista

Adorni no se cansa de tensar la cuerda: "Independientemente de esto, en definitiva estamos intentado transparentar cuestiones que no tenían control y no estamos incumpliendo con ninguna ley. Si los Gobernadores pretenden seguir viviendo a costa del resto de los argentinos por problemas en sus cuentas públicas, eso no va a pasar nunca con Mlei".

Más definiciones de Adorni

Vínculos con Estados Unidos: "Destacar la reunión bilateral del Presidente con Antony Blinken, hecho que no ocurría desde el año 2018 y además la participación del Presidente en la Conferencia de Acción Política Conservadora donde, además de su elocuente discurso, se reunió con Donald Trump. Tras años de asociaciones con países de dudoso carácter democrático, Argentina vuelve a posicionarse en el centro de la conversación mundial y a tener relaciones maduras con países libres sin importar el color político de estos". "En línea con nuestra apertura al mundo, el Presidente decidió a través del ENACOM anunciar la llegada de las empresas estadounidenses StarLink y Amazon Kuiper y la británica One Web. Significa más ni menos, que mayor libertad, mayor inversión, mayor competencia a todo referido al mercado de Internet satelital y lo más importante es que esto va permitir la conectividad entre personas y empresas que por alguna razón otras tecnologías no permitían todavía hacerlo".

Donald Trump y Javier Milei

Sobre la quita de Fondos : "En virtud de seguir eliminando las discrecionalidades, contarles que el Presidente junto al ministro ( Luis ) Caputo definieron reducir del 30% al 1% el impuesto PAIS al fondo fiduciario de Integración Socio Urbana,e l famoso FISU. Esto va en línea con la convicción del gobierno Nacional de transparentar el Estado, especialmente cuando se habla de fondos que deben estar destinados a las personas más vulnerables de la sociedad". "Además se definió eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que la gestión anterior había otorgado arbitrariamente en el marco de un reclamo salarial por parte de la Policía bonaerense. Una vez más un fondo que todos los argentinos estaban pagando al gobierno de Axel Kicillof que en 2023 representaron 231 mil millones de pesos. Esto acaba de dejar de existir".

Aerolíneas Argentinas