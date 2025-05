¿Bait o confesión? El Gordo Dan y el insólito posteo sobre el video fake de Macri: "Es totalmente real"

El Gobierno nacional logró una importante victoria en las elecciones legislativas porteñas de este domingo, con un Manuel Adorni en el primer puesto y aun después de que se sacó de encima a Ramiro Marra sólo unos meses atrás. Unas pocas horas antes del sufragio un video hecho con IA en el que supuestamente Mauricio Macri llamaba a votar al vocero y bajaba a Silvia Lospennato, despertó la polémica. El mismo fue atribuido a cuentas troll libertarias y se encuentra investigado por la Justicia. Ahora, el mismísimo Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan, se lo atribuyó y aseguró que la victoria fue por este hecho. ¿Bait o realidad?

"El PRO pierde su primera elección en CABA después de 20 años gracias a nuestro video", sostuvo en una publicación que realizó en X (ex Twitter), toda con letras mayúsculas y cuando recién se conocían los resultados electorales. "Que dicho sea de paso, es hora de confesarlo: fue totalmente real", agregó como respuesta a la publicación original.

¿Confesión o bait? El Gordo Dan se atribuyó el video hecho con IA y aseguró que fue la principal razón de la derrota del PRO.

La tecnología de IA del video en cuestión era inobjetable y fácilmente detectable para cualquier ojo acostumbrado al contenido que circula en el presente en las redes sociales. Aun así, es probable que algún despitado lo haya creído cierto y se haya enterado que esto no era así a través de la conferencia de prensa que hizo el PRO en la mañana del domingo.

Al mismo tiempo, es un hecho que el acompañamiento que hizo Macri de su candidata Lospennato estuvo plagado de contradicciones. Desde salir drogado a confesar la derrota antes de tiempo, no hubo una aparición del ex presidente que no se destacar por algún error político. Por otro lado, horas después de confirmarse el resultado habló en TN y confesó que la victoria kirchnerista hubiera sido peor.

Estas declaraciones, que si bien no se habían expresado de esta manera, se sintieron palpables durante la campaña y también en los dos años de apoyo político, electoral y legislativo a La Libertad Avanza (LLA). Fue por eso que el material fake fue tan verosímil para sectores de quienes lo vieron: había muchas coincidencias políticas de Macri con el falso mensaje que brindaron en su nombre.

Por otro lado, el proceder de los trolls libertarios que encabeza, entre otros, Parisini utiliza a través de las redes un método que le da validez a la frase de Sigmund Freud acerca de que "detrás de todo chiste hay algo de verdad". El bait, que en español significa anzuelo, es una maniobra en la que alguien dice algo polémico que no cree en verdad, para despertar repercusiones, enojos y exponer a los rivales o distintos.

El Gordo Dan y su bautismo irónico para Silvia Lospennato.

La pregunta que queda es: ¿fue un bait en este caso o una confesión real de una maniobra que podría haber influenciado en la elección? Cabe recordar que el mismísimo Macri se refirió a la misma como un "fraude digital". En ese sentido, el funcionario y conductor del streaming Carajo! siguió con otros posteos como uno en el que agradeció a "Silvia Losmebajo por haber estado a la altura de este momento histórico".