Bullrich tras las cuerdas en Chile, explicó: "Tenemos información porque tuvimos un atentado provocado por Hezbollah, con Irán detrás"

"Estas declaraciones por la prensa a mí no me parecen, y vamos a hacer llegar una nota de protesta mediante Cancillería. Acá yo exijo respeto para con nuestro país", había dicho el presidente de Chile Gabriel Boric ante las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno libertario en las que había expresado que había células de Hezbollah en el norte del país vecino.

Luego de esas declaraciones, no solamente Boric pegó el grito en el cielo, sino que Carolina Tohá, ministra de Interior chilena, llamó a Bullrich a ser "responsable" con las declaraciones y le pidió que, si tenía esa información se la diera de manera directa en Chile. Ante el escándalo nacional que formó la ministra de Seguridad de Javier Milei que, dos semanas después viajó al país de Boric.

Gabriel Boric

Una vez llegada, la Ministra fue puesta en manos de la CNN donde la expusieron para que de las respectivas explicaciones de sus declaraciones: "La interpretación que se hizo en Chile es que yo estaba anunciando que podía haber una acción de Hezbollah y yo solo estaba haciendo una descripción objetiva de la presencia de Hezbollah en el continente americano", explicó reculando en chancletas,

En cuanto a la participación de Hezbollah en territorio chileno, expresó que es un problema que tiene más que ver con la región: "En ese marco, así como hablé de la Triple Frontera donde está involucrada Argentina, Brasil y Paraguay la presencia de Hezbollah, hice una descripción objetiva de lo que estaba pasando en Brasil, en Perú", dijo y siguió: "Temas que voy a hablar con la Ministra (Tohá) sobre una información que consideramos que a Chile le podría servir".

Carolina Tohá

💣Bombita. El conflicto con Chile empezó por las declaraciones de Bullrich: "Argentina está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas a Irán (...) que son Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina (y que) también se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile".

Usando como recurso la última disposición de la Cámara de Casación argentina que determinó que el atentado embajada de Israel así como el de la AMIA (perpetrados en 1992 y 194 respectivamente) habían estado en manos de Hezbollah, Bullrich explicó: "Nosotros tenemos mucha información porque estamos y tenemos un atentado provocado por Hezbollah, con Irán detrás".

Foto post atentado a la AMIA

Además, terminó de confirmar: "En consecuencia, en Argentina hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo al estudio de Hezbollah y a su presencia en nuestra frontera, en la Triple Frontera, en otros lugares del continente que han tenido inserción", dijo y añadió: "Cómo funciona y cómo toma organizaciones criminales para luego financiar el terrorismo de Hezbollah en contra de Israel".

Bullrich además tuvo que responder la pregunta del millón: ¿Hezbollah está en Iquique?. Titubeante, la ministra contestó: "Se lo voy a dar a la Ministra así lo vea. Es la responsabilidad después de la comunicación de la información, después verán si sirve o si no le sirve, será decisión del gobierno chileno y no de nosotros", dijo y agregó: "Nosotros le vamos a pasar nuestra información, tiene que estar corroborada por las fuerzas de seguridad de Chile".

Patricia Bullrich

Como la pregunta no quedó respondida, la CNN volvió sobre el tema, sin embargo, a Bullrich no le quedó otra que escapar: "No quiero caer en decirle exactamente cómo es porque faltaría el respeto a la decisión que hemos tomado en Argentina de entregar esta información de fuentes confidencial de fuentes abiertas, de investigación de inteligencia", dijo.

Dejando claro la buena relación que existe entre el gobierno argentino y el de Estados Unidos, la ministra también informó: "Es información de las redes que integra Argentina con el FBI, con la policía brasilera, paraguaya, con la colombiana, peruana que intercambiamos información por haber tenido presencia de Hezbollah en Argentina que actúa como un financiador del terrorismo en contra de Israel".

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de Chile

Además del enojo que provocó en Boric y en Tohá, quien salió a cruzarla por sus dicho fue Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de Chile que se preguntó si los dichos de Bullrich fueron para "preservar la la seguridad del continente o porque quiere dañar la imagen de nuestro país". Estas palabras tuvieron que ser respondidas por Bullrich: "Nadie quiere dañar la imagen del país; hemos formado un comando tripartito para combatir a Hezbollah en la región, no es dañar".

A esto Patricia Bullrich agregó: "Uno tiene que trabajar con la realidad objetiva y cuando uno hace un análisis general de la presencia de la organización en distintos países, no está dañando sino haciendo una descripción objetiva. No puede sentirse Chile dañado porque tenemos una información importante que hemos ido recopilando hace más de 30 años", explicó.