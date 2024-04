Milei tiene nuevo curro, el humor: las bromas incómodas se mezclaron con el jet lag de Macri y el enojo de Melconian

Javier Milei se sentía como pez en el agua llegando al escenario del primer piso del Goldencenter, un coqueto espacio en donde se realizó la cena de la Fundación Libertad donde disparó conceptos económicos, usó lenguaje soez para burlarse de sus opositores y encendió la ametralladora para dejar un sinfín de frases al estilo Twitter: cortitas, contundentes y al borde del descontrol.

Antes de que llegara el conductor de las Fuerzas del Cielo, se fueron apostando uno a uno los representantes de la derecha y la ultraderecha argentina y algunos más de Latinoamérica como el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. En cuanto a la representación del cupo femenino, hubo pocas... Las más sobresalientes fueron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y claro, la hermana del presidente, Karina Milei que eligió la mesa 5 para los más importantes del espacio libertario.

Javier Milei en el Goldencenter

En la citada mesa, además de Bullrich estaba Mauricio Macri que llegó con un jet lag que lo hacía verse cansado (volvía de Dubai) y fue la mismísima ministra quien lo felicitó por -finalmente- haberse quedado con la presidencia del PRO que tanto se había puesto en juego. Sobre el último discurso del Presidente por cadena nacional, opinó: "Cada uno tiene su estilo, él tiene el suyo y mal no le va".

💣Bombita. El discurso del Presidente en la cena libertaria solo se pudo ver por canales de aire pago, es decir, empresas privadas. Se lo vio a través de América, Telefé, Canal 13 y Canal 9 y las señales de cable TN, Crónica TV, Canal 26, América 24, IP y LN+

El abrazón entre Macri y Milei

Del ala más cercana a Milei estuvieron el ministro de Economía Luis Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; se notó la ausencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aunque mandó a su segundo, José Rolandi; estuvo el ministro de Salud Mario Russo; acompañó con cara de preocupación el ministro del Interior Guillermo Francos y claro, dijeron presentes la canciller Diana Mondino y uno de los ministros más importantes de la fuerza de Bullrich, Luis Petri que se hace cargo del ministerio de Defensa últimamente cuestionado por la compra de 24 aviones de guerra.

Se le soltó la cuerda

Milei estaba totalmente desatado, poseído por una ola de ira mezclada con una especie de desesperación. En ese manojo de frases y aspavientos con las manos -que no podía dejar quietas- disparó: "Es increíble, una caída real del 35% del gasto público... vamos muchachos, eso es sacar al Estado del medio, la verdadera presión fiscal es el Estado. Si le pegamos semejante recorte (al gasto) vamos, que le estoy devolviendo libertad a lo loco".

La pelea interna y personal que el Presidente tiene con "la casta política" también se vio explicitada en su discurso: "Ma sí, vamos a tirar la Ley Bases, todo el proyecto. Vamos a lograr todo esto a pesar de la política", explicó.

La cena de la Fundación Libertad, se quedó tiesa con algunas de las declaraciones de Milei; tanto que hasta algunos chistes no tuvieron buena recepción: "Ese chico soviético que está en la provincia decía 'eso era una exageración, eso no pasa'", dijo sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Luis Lacalle Pou en la cena de la Fundación Libertad

💣Bombita. Javier Milei, presidente de la Nación, consideró que la "economía va a subir como pedo de buzo"

Las burlas no solo fueron para Kicillof, no solo con palabras sino también con burdas pero efectivas imitaciones. Carlos Melconian también obtuvo una burla-puñal, que,s según los que estuvieron presentes contaron, lo hicieron levantarse de la mesa e irse inmediatamente del Glodencenter.

Patricia Bullrich

Sobre Melconian dijo: "Había uno que decía 'no podés dolarizar, si no hay fideos y no hay tuco, y me invitás fideos con tuco'. Se equivocó, pero es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error".

Hasta el periodista Jorge Lanata obtuvo un chiste-ataque: "Un imbécil me hace un juicio a mí. Tenemos la cabeza quemada por el socialismo porque el chorro le hace juicio al honesto".

Claro que el ex presidente fue uno de los que también atacó; sobre Alberto Fernández expresó: "Dijo el 'títere' que el superávit fiscal es insignificante pero ellos me entregaron un déficit de 15 puntos del PBI".

Otras frases que disparó Milei