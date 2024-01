"¡Cállese la boca!": los cruces de la segunda jornada caliente en el Congreso por el debate de la Ley Ómnibus

La Cámara de Diputados retomó el debate por el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" en un plenario cargado de enojos entre dirigentes políticos, pero con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien remarcó que el sistema político contemplado en la Ley Ómnibus debe ser reformado para "simplificar el calendario electoral".

En el marco del plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, el ministro consideró que las PASO se convirtieron en un "sistema anodino que no sirve para elegir candidatos". "Hacemos una reforma para trasladarle a los partidos las tareas de financiar sus campañas y elegir a sus candidatos. Las PASO sirvieron en algún momento para generar mayor participación y solucionar el tema de la elección de postulantes, pero con el tiempo, terminaron convirtiéndose en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos", aseveró.

Francos insistió en que además de que el sistema de las PASO ya es obsoleto, "no ha sido de utilidad y que en muchos casos han implicado un costo para el Estado enorme que no tiene una justificación en sus resultados", expresó. En este mismo sentido, recordó entonces que los comicios realizados en el mes de agosto compitieron quince agrupaciones políticas y que diez no pasaron el piso previsto por ley, lo que implicó "un gasto para asegurar un 33 por ciento" de participación electoral. "Todos sabemos cómo operan los partidos. Con esta lógica se hizo un mercadeo de la política que no tiene ninguna lógica", subrayó.

Además, el ministro afirmó que: "El Congreso tiene una enorme vigencia en el sistema democrático porque es un activo de los argentinos y en particular de la política, pero los argentinos sienten que la clase dirigente no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha respondido las expectativas que el pueblo tenía".

Durante el plenario, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, no solamente discrepó con Francos sino que además volvió a reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo y cuestionó la incorporación de la reforma política en el proyecto. "Nunca se trató extraordinariamente un tema como este (...) estamos construyendo un modelo hegemónico a medida del gobierno a toda velocidad", remarcó. "Debatamos a fondo, no le pongamos una mordaza al Congreso", insistió también.

Mientras tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich le envió un mensaje a los legisladores del Pro que se encuentran dentro del parlamento y le hizo una advertencia al bloque. "El Pro quiere un cambio y por eso ganó una interna con una diferencia bastante importante. El Pro tiene que reflejar ese cambio ahora, en la discusión de la ley", dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

En el mismo sentido que Francos, además, remarcó que: "Cada uno puede ser un librepensador, pero la sociedad eligió un rumbo y ese rumbo es el importante, el que hay que entender cuando uno es el presidente de un partido y gana las PASO".

Por su parte, dentro del congreso, la diputada del Pro, Silvina Lospennato, pidió tratar el tema en una sesión extraordinaria debido a que es necesario discutirlo "en el momento oportuno", ya que el tema "podría dilatar una ley que el gobierno necesita. Tenemos disposición de acompañar pero hay que fijar prioridades y tratarlo en sesiones ordinarias", expresó.

En este mismo sentido, resaltó que la iniciativa es "tremendamente regresiva e inconstitucional y no es la mejor solución para los fines que ha propuesto el ministro" y propuso que sea un tema que trabajemos con mucha continuidad en sesiones ordinarias y se incluya el proyecto de ficha limpia.

Por otro lado, José Luis Espert volvió a protagonizar un fuerte cruce en el recinto con Nicolás Del Caño, del Frente de Todos, cuando éste comenzó su exposición, que se quejaba de que habían dejado a su bloque para el final y avisó que se iba a extender "más de cinco minutos".

Luego de haberse cumplido el tiempo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le pidió que "redondee" y comenzó el conflicto.

"No me corte la palabra", le pidió Del Caño, a los gritos, mientras Espert pretendía seguir con la lista de oradores. "Mire diputado que usted en Twitter nos amenace con cárcel o bala no le da derecho a interrumpir", dijo el dirigente del PTS.

"Estoy haciendo las preguntas y las consideraciones como hicieron los diputados de los distintos bloques, así que por favor cierre la boca. Cierre la boca", sentenció el dirigente de izquierda y, ante una nueva interrupción de Espert refiriéndose al ministro Franco, Nicolás Del Caño gritó: "Cállese la boca".