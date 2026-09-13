Caputo ironizó sobre el consumo en la calle Corrientes en contraposición a las críticas al rumbo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, ironizó sobre el consumo en la calle Corrientes en contraposición a las críticas sobre el rumbo económico, la dinámica de la actividad y los sectores beneficiados por el modelo. "Toto" suele despreciar las críticas respecto del poco consumo y del axioma que su jefe político suele celebrar: el "No hay plata" no corre para él.

Tal es así que el concepto "la gente no llega a fin de mes" (una observación de la realidad) suele causarle gracia y replica "¿qué gente?". Cuando le sacaron el tema de los endeudados, primero respondió que era un problema entre privados, y luego atribuyó las deudas a quienes especularon con el precio de un dólar barato.

Ahora, Caputo dio un paso más en sus observaciones. En un posteo en su cuenta de X, donde citó un video de un usuario que destacaba mucho movimiento por la arteria caracterizada por teatros, pizzerías y librerías, Caputo señaló "todavía no es 'fin de mes' y la calle Corrientes 'es un consumo de primera necesidad'".

Tipito, avivate! Todavía no es "fin de mes" y Calle Corrientes es un "consumo de primera necesidad". Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente... https://t.co/l0xLXZLSpj — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 13, 2026

Las frases entrecomilladas que eligió el titular del Palacio de Hacienda suelen ser pronunciadas por actores políticos, económicos o sociales para cuestionar los signos que resalta el Gobierno como positivos a fin de sostener que el rumbo es el correcto.

En la misma línea, Caputo remarcó que "seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate de que son solo dos los sectores que andan bien)", concluyendo con más ironía que "tu video es totalmente sesgado!".

De esta manera, también apuntó a las críticas por el avance de una economía a dos velocidades, donde los sectores ganadores son pocos y los rubros perjudicados son la parte mayoritaria, encabezados por el comercio, la industria y la construcción.

En el mundo en el que habitan los funcionarios que le hacen el caldo gordo al presidente, la economía marcha viento en popa, los ciudadanos tienen los bolsillos llenos y la Argentina es un país próspero como nunca antes. Más allás de las creencias válidas, hay un detalle inédito: los políticos que se burlan de las penurias de la gente.

"La gente no llega a fin de mes"...

Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta... pero mucho peor es persistir en el error...

CIAO! https://t.co/Sxur5ol26y — Javier Milei (@JMilei) September 13, 2026

El mensaje de Caputo fue aplaudido por el presidente Javier Milei, quien lo definió como "masterclass: ironía", al citar el posteo en la misma red social, haciéndose eco del análisis con sarcasmo que busca confrontar con la oposición.