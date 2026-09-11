Milei les toma el pelo a los docentes: reemplazó salarios dignos por un video con IA en el que se compara con Sarmiento

Javier Milei decidió celebrar el Día del Maestro con una producción de inteligencia artificial en la que aparece conversando nada menos que con Domingo Faustino Sarmiento. En el video, el prócer parece recibir al Presidente en un despacho y termina validando su tono, sus insultos y su estilo de confrontación.

La escena busca construir una comparación histórica bastante ambiciosa: Milei como heredero de Sarmiento, la "civilización" de un lado y quienes cuestionan sus formas del otro, ubicados en el supuesto lugar de la "barbarie". La épica oficial, esta vez, vino con filtros digitales y un Sarmiento que parece escrito por el equipo de comunicación de La Libertad Avanza.

El video con IA de Milei y Sarmiento

"Así que critican sus formas, Don Javier", dice el personaje generado con IA. Milei responde: "Sí, viven criticando. Mi tono, mis formas, mi vehemencia". El Sarmiento artificial le contesta: "No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco ". Y Milei aprovecha la asistencia perfecta: "Eso suena familiar".

La criatura digital continúa con la defensa: "Las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la patria, enfrentando a quienes promueven su atraso". En el universo paralelo del video, Sarmiento no solo conversa con el Presidente: también parece oficiar de coach motivacional para justificar sus modales.

El video con IA de Milei y Sarmiento

Después llega la comparación más directa. Milei le dice: "Usted me inspiró a enseñar. Por eso enseñé economía durante años, para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos. El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad. El que enseña a pensar, no qué pensar. Y por suerte tenemos muchísimos así. Muchas gracias a todos los docentes de toda la Argentina".

El video se publicó mientras el sistema educativo atraviesa una crisis de financiamiento, con docentes que reclaman recomposición salarial, mejores condiciones laborales y fondos nacionales para sostener las escuelas. La diferencia entre la escenografía virtual y la realidad fue tan evidente que el mensaje terminó pareciendo menos un homenaje y más una provocación.

Palacio Sarmiento

Pero como si eso fuera poco, este viernes, Milei hablará frente a docentes y estudiantes durante un acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada en el Palacio Sarmiento. Lo hará en medio de cuestionamientos por los recortes presupuestarios, la falta de convocatoria a la paritaria nacional y la deuda del Gobierno con las provincias.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) reclamaron "mejores condiciones laborales y un urgente aumento de los salarios". También exigieron la "urgente convocatoria a la paritaria nacional docente, un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de los fondos nacionales para educación que el Gobierno nacional adeuda a las provincias, una nueva ley de financiamiento educativo, la defensa de las jubilaciones docentes, el rechazo al proyecto de ley de libertad educativa y a las políticas que pretenden desfinanciar la escuela pública y avanzar sobre los derechos de los trabajadores".

CTERA

El gremio conducido por Sonia Alesso también cuestionó el uso político de las pruebas PISA: "No resultan ser un aporte significativo para comprender la complejidad de los sistemas educativos, del trabajo docente, ni de los procesos de enseñanza y de aprendizaje", señalaron.

"Hemos venido denunciando el uso mediático que los neoliberales le dan a dichos resultados con el solo objetivo de atacar a la educación pública. Una nueva prueba de ello es que, ni bien se conocieron los resultados de las Pruebas estandarizadas 'PISA 2025', el responsable de la cartera educativa, Carlos Torrendell, salió inmediatamente a responsabilizar a las políticas educativas de 'las gestiones anteriores', sin siquiera mencionar las graves consecuencias sobre el sistema educativo que tiene el brutal ajuste del presupuesto que actualmente lleva adelante el Gobierno encabezado por Javier Milei", sentenciaron desde CTERA.

Sonia Alesso

Mientras los maestros reclaman salarios, presupuesto y condiciones dignas para enseñar, el Presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei eligió que Sarmiento apareciera digitalmente para felicitarlo por su "vehemencia". La pregunta del millón es: ¿qué habría dicho el verdadero padre del aula si, en lugar de un video con inteligencia artificial, hubiera tenido que mirar las escuelas destruidas y a sus docentes cobrando sueldos que no alcanzan ni para comer?