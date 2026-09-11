Golpes, tiros y venganza: 3 películas de Jason Statham para relajar

Si hay un actor que sabe cómo convertir un fin de semana cualquiera en una verdadera maratón de acción, ese es Jason Statham. Golpes, persecuciones, tiroteos, sangre, venganza y personajes que parecen imposibles de matar son algunos de los ingredientes que acompañan una gran parte de sus películas.

Con el estreno de Código: Venganza, aparece la excusa perfecta para volver a disfrutar de algunas de las películas que mejor representan al actor británico y para quienes quieran armar un fin de semana a puro Statham, estas son tres películas que no pueden faltar de su catálogo.

Código: Venganza - Ya en cines

Statham interpreta a un hombre con un pasado ligado a las fuerzas de seguridad que termina involucrado en una peligrosa conspiración. Lo que comienza como una situación que necesita resolver rápidamente se transforma en una misión personal en la que tendrá que enfrentarse a numerosos enemigos.

La película aprovecha uno de los grandes atractivos de Statham: ponerlo prácticamente solo contra el mundo y dejar que las peleas, los disparos y las persecuciones hagan el resto, demostrando la habilidad del actor. Sin embargo, esta película tiene un diferenciador y es el famoso gore ya que los golpes son tan brutales que la sangre llega a bañar el lente de la cámara, con coreografías de peleas excelentes y artefactos para lograr que el gore se vea muy real. Una opción ideal para arrancar la maratón yendo al cine y descubrir al actor nuevamente en uno de esos papeles que parecen hechos a su medida.

Beekeeper: Sentencia De Muerte - HBOMAX, PRIME VIDEO

Statham interpreta a Adam Clay, un hombre aparentemente tranquilo que lleva una vida alejada de los problemas. Sin embargo, un hecho inesperado lo obliga a abandonar su retiro y revelar que detrás de esa fachada se encuentra alguien mucho más peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. A partir de ese momento comienza una implacable búsqueda de justicia y venganza que lo enfrenta con una organización cada vez más poderosa.

Es una de esas películas en las que Statham prácticamente no necesita presentación: pocas palabras, mucha acción y una interminable manada de enemigos que se cruzan en su camino.

Snatch: Cerdos y diamantes

Y para cerrar la selección, una película dirigida por Guy Ritchie, que reúne a un grupo de personajes completamente diferentes cuyas historias terminan cruzándose alrededor de un diamante robado, apuestas, mafiosos, boxeadores y delincuentes.

Statham interpreta a Turkish, un promotor de boxeo que queda atrapado en una serie de situaciones cada vez más absurdas y peligrosas. Con un ritmo frenético, humor negro, personajes inolvidables y una narración llena de cruces y giros, "Snatch" es mucho más que una película de acción.

Snatch

Código: Venganza, El apicultor y Snatch forman una maratón ideal para quienes disfrutan del cine de acción. Así que si todavía no tenés plan para el fin de semana, ya hay una propuesta concreta: tres películas, muchas peleas, tiros,sangre, acción y Jason Statham repartiendo justicia a su manera.