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Marcha de la Bronca: convocan hoy a las 17 en Plaza de Mayo contra el ajuste de Milei

Organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, feministas, ambientales y de jubilados llaman a convertir la crisis por los salarios, los despidos, las deudas y los tarifazos en una movilización nacional.

11 Septiembre de 2026 13:29
Marcha de la Bronca
Marcha de la Bronca

La Marcha de la Bronca se realizará hoy a las 17 en Plaza de Mayo, con una convocatoria impulsada por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, ambientales, de jubilados y de distintas luchas populares que son, sin lugar a a dudas los colectivos a los que más se les deterioró salario desde que Javier Milei y su séquito de lúgubres funcionarios desembarcaron en Casa Rosada. 

Los trabajadores de la Junta Interna de ATE INDEC advirtieron que una familia tipo necesitó en julio de 2026 $2.558.677 para cubrir sus necesidades mínimas. Ese monto se compuso de $876.36 para una canasta alimentaria básica y $1.682.312 para acceder a otros bienes y servicios esenciales.

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El dato expone la distancia entre los ingresos y el costo de vida porque incluso sumando dos salarios mínimos dentro de un mismo hogar, la cifra queda muy por debajo de la línea de pobreza. Mientras tanto, comer, alquilar y pagar los servicios se vuelve cada vez más caro pulverizando cualquier mejora nominal en los sueldos.

Desde ATE INDEC cuestionaron los festejos oficiales por la baja de la inflación y señalaron que las medidas impulsadas por Luis Caputo se apoyan en el congelamiento de la actividad, la recesión y la contención del dólar, sin traducirse en una recuperación concreta para todos y todas las argentinas.

La diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas, Myriam Bregman convocó: "Todos y todas las que tenemos bronca y no queremos esperar sentados nos movilicemos hacia Plaza de Mayo y en todo el país. Si hay algo que no puede esperar, es la lucha para derrotar a este Gobierno con la huelga general".

La dirigente agregó: "No podemos dejar correr sus planes ni esperar de brazos cruzados cuando no se llega a fin de mes y cada vez hay más despidos. Proponemos transformar la bronca en organización y movilización para que los sindicatos dejen su pasividad y organicen un verdadero plan de lucha hasta terminar con todo el nefasto plan de Milei y sus cómplices".

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También se sumó el diputado Nicolás del Caño, quien vinculó la convocatoria con movilizaciones anteriores: "La jornada de lucha del 19 de septiembre se organiza después del logro que tuvimos cuando derrotamos en las calles la ley de Extranjerización de las Tierras, y cada día se suman más organizaciones en todo el país".

El nombre de la protesta proviene de La Marcha de la Bronca, la canción compuesta por Miguel Cantilo e interpretada por el dúo Pedro y Pablo, integrado por Cantilo y Jorge Durietz. Lanzado en 1970, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, la canción fue, es y será un himno contra la censura, la persecución, la injusticia y el autoritarismo.

Ahora bien, la convocatoria busca que el enojo social no quede reducido a comentarios aislados ni a la resignación individual. La consigna es ocupar las calles y trasformar la bronca en organización social y política. Hoy, a las 17, Plaza de Mayo será el punto de encuentro de quienes ya no quieren esperar sentados. 

ATE INDEC Javier Milei Marcha de la bronca  Plaza de Mayo

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