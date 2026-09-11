Juli Poggio confesó qué fue lo que más le dolió de los rumores sobre su supuesto "aire de diva" en Telefe

Juli Poggio quedó en el centro de una polémica después de que circularan rumores en Telefe sobre sus supuestos "aires de diva". La actriz y bailarina confirmó que pidió un camarín, pero explicó que lo hizo por una cuestión práctica: durante sus jornadas de grabación en MasterChef Celebrity también debe participar de otros programas de la señal.

"Se dijo como rumor que yo estaba muy diva en Telefe y que la gente del canal ya no me soportaba", contó en Rumis, el ciclo de La Casa Streaming. La versión había surgido a partir de comentarios realizados en Sálvese quien Pueda, donde Majo Martino aseguró que existían cuestionamientos dentro del canal sobre la actitud de la exparticipante de Gran Hermano.

Juli Poggio

Poggio reconoció que el pedido existió, aunque negó que tuviera relación con una exigencia de trato preferencial. "Es verdad que pedí un camarín. Lo pedí para los días en que grabo MasterChef porque es todo el día, termina súper tarde y después me tengo que quedar a la reacción de Popstars", explicó.

La influencer detalló que sus horarios no le permiten regresar a su casa entre una actividad y otra. "No me da el tiempo para ir a mi casa, arreglarme, maquillarme y cambiarme la ropa", sostuvo y, en la misma línea aclaró: "Pedí si me podían dar un camarín de los 50 que hay. Puede entrar gente, me da igual ".

"Juli Poggio"



Porque aclaró que pidió un camarín para no tener que cruzarse media ciudad entre MasterChef y Popstars, y de paso le respondió a los que dicen que en el canal no la bancan: "Imaginate si no me soportan que me tienen en TRES programas". pic.twitter.com/IkSsXVGujW — Tendencias en X (@SoyTendencias) September 10, 2026

Sin embargo, lo que más le dolió no fue que cuestionaran el pedido, sino que la acusaran de maltratar o ignorar a los empleados de Telefe. "Lo que más triste me puso fue que dijeran que no saludo o que no me quieren en el canal, porque es donde trabajé siempre, es como mi casa, conozco a todos y soy súper respetuosa ", expresó.

Para responder con humor, Poggio recordó la cantidad de proyectos que actualmente realiza en la señal. "Imaginate si no me soportan que me tienen en tres programas: Popstars, el noticiero y MasterChef Celebrity", comentó entre risas. Además, confirmó que habló con Yanina Latorre, conductora del ciclo de chimentos donde la destrozaron después de que los rumores comenzaran a circular.

Juli Poggio

La nueva temporada de MasterChef Celebrity reunirá a 24 personas del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming. El programa volverá a ser conducido por Wanda Nara y tendrá a Poggio entre sus participantes.

El jurado estará integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, quien ocupará el lugar de Donato de Santis. Así, entre grabaciones, cambios de ropa y camarines disponibles, Juli Poggio dejó claro que la única diva que quiere interpretar por ahora es la que sobrevive a una jornada eterna sin llegar tarde a Popstars.