Caputo, recargado: la amenaza directa a los gobernadores y la respuesta a la agresión de Moyano

Mientras miles de personas se movilizaban a nivel nacional en contra de las medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, Luis Caputo redobló la apuesta desde sus redes sociales con nuevas amenazas contra los gobernadores que se opongan a la Ley Ómnibus que será tratada la semana que viene, después del polémico dictamen de mayoría que el oficialismo obtuvo en horas de la madrugada.

"Hoy mantuvo reunión (Sic) con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", disparó desde su cuenta de Twitter (X) el ministro de Economía.

No conforme con lo explícito de la intimidación dirigida a los gobernadores, el también ex funcionario de Mauricio Macri aclaró: "No es una amenaza, es la confirmación que (Sic) vamos a cumplir con el mandato que nos han (Sic) dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico".

Sin atención a las reglas ortográficas, Caputo ya había arrancado la jornada con un picante mensaje, horas antes de que comenzara la movilización en el país. "El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor; fundamentalmente para las provincias".

Además del amedrentamiento a los gobernadores y diputados que el jueves deberán tratar el proyecto de ley enviado por el Gobierno, Caputo también repudió el discurso de Pablo Moyano, en el que sostuvo que, de avanzar el ajuste, "los más humildes lo van a llevar en andas al ministro de Economía, pero para tirarlo al Riachuelo".

"Qué espanto escuchar a un dirigente sindical amenazar con tirar al Riachuelo a Luis Caputo. Sin palabras. No hay lugar para esos dichos en una democracia", fue el mensaje que al que el ministro le hizo un RT para marcar su posición: "Gracias. Espero que la justicia (Sic) tome cartas en el asunto".