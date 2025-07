La salud pública en terapia intensiva: Milei cierra la residencia de pediatría del Hospital Garrahan

El Hospital Garrahan, emblema de la salud pediátrica en Argentina y orgullo de la medicina pública, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia. A partir de 2025, su tradicional residencia de pediatría dejará de recibir ingresantes. El cierre, impulsado por el gobierno de Javier Milei, no solo desmantela una de las formaciones médicas más prestigiosas del país, sino que deja en evidencia la profundidad del ajuste: ya no se recorta sobre privilegios, sino sobre la salud de niños y niñas y sobre quienes dedican su vida a cuidarlos.

La noticia desató una ola de dolor e indignación entre residentes, profesionales y gremios que denuncian una política sistemática de precarización laboral y vaciamiento del sistema sanitario público. No es una medida aislada; es una decisión política que responde a un plan: centralizar, desfinanciar y destruir desde adentro todo lo que tenga que ver con el Estado .

El Hospital Garrahan, emblema de la salud pediátrica en Argentina, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia

Tras el fracaso de la última audiencia de conciliación obligatoria —a la que ningún funcionario del Gobierno libertario se presentó para discutir salarios—, los trabajadores confirmaron una nueva movilización en defensa de la salud pública. Desde ATE Hospital Garrahan anunciaron que la marcha será el jueves 17 de julio. Y, si algo faltaba para encender la bronca, este miércoles el personal recibió una notificación oficial: el Ministerio de Salud de Mario Lugones cerrará la residencia de pediatría del Garrahan , según confirmaron los propios residentes: "El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándola en una beca precarizada".

¿Qué implica esta transformación? Nada menos que quitarles derechos básicos: "Los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco. No tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias ni antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un 'estipendio'. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro. La solución no puede ser el retroceso", advirtieron.

"El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país": anunciaron a través de las redes sociales los residentes

El panorama es alarmante. No solo para los futuros médicos, sino para el país entero. En diálogo con BigBang , Gerardo Oroz, secretario general adjunto de la Junta Interna de ATE Hospital Garrahan, fue tajante al afirmar que "es una búsqueda de centralizar, precarizar y desfinanciar". Según explicó, la decisión es parte de un plan mucho más profundo: "El eje central de esto sería bajar la residencia a beca, y que el residente tenga que elegir entre una beca institucional —que ya no computa aportes, obra social ni bonificaciones propias del Garrahan— o una beca ministerial, que depende del Ministerio y elimina beneficios específicos del hospital. En cualquiera de las dos opciones se reducen derechos y también se reduce el salario".

Pero no se trata solo de plata. Se trata de romper los vínculos colectivos, aislar a los trabajadores y debilitar la organización gremial: "Lo que intenta hacer el gobierno con el fin de las residencias y su transformación en becas es precarizar aún más a los sectores de residentes, generar distintas formas de contratación, lo cual bloquea la posibilidad de unificar el reclamo", señaló Oroz, y agregó: "Buscan golpear el salario, golpear las condiciones laborales y golpear la organización también de los residentes ".

Marcha de las velas de los residentes del Garrahan

Desde ATE y otros espacios sindicales ya se preparan para una nueva etapa de lucha. La movilización del 17 de julio será clave: "Entendemos que este conflicto se resuelve en el terreno de la lucha. Las audiencias que hemos tenido con el Gobierno no tuvieron participación de su parte. Por ahora, las soluciones las podemos arrancar con la lucha, el paro y la movilización", remarcó el dirigente.

El cierre de la residencia de pediatría del Garrahan es mucho más que una decisión administrativa; es un símbolo de lo que está en juego. En un país con más del 60% de pobreza infantil, desmantelar la salud pública y precarizar a quienes se forman para cuidar a los más chicos es una sentencia política, social y ética.

Marcha de las velas de los residentes del Garrahan

Mientras Javier Milei presenta a "Conan II" como la reencarnación de su perro muerto, el país real se cae a pedazos. En nombre de una supuesta libertad, se consagra el abandono. La casta no es solo política: también son quienes se enriquecen mientras destruyen la salud, la educación y el trabajo digno. Frente a eso, miles de residentes y profesionales del Garrahan se organizan para resistir, conscientes de que no se trata solo de sus sueldos, sino del futuro del sistema sanitario argentino.